El viernes 31 de marzo, día de su partida de TC tras acogerse a la jubilación, la presentadora de noticias Rocío Cedeño (56), o la Tía Rochi, fue despedida por sus compañeros con una calle de honor.

Inicialmente la llevaba de la mano Gustavo Navarro, de 'Entre ellas', espacio del que formó parte. Luego caminó sola. Unos lloraban, otros tomaban fotos y la saludaban con afecto.

La idea de marcharse estaba en su cabeza desde hace más de un año. Aunque pensaba hacerlo en agosto del 2023, adelantó la partida y no se arrepiente.

Treinta y cinco años en la Comunicación, treinta en el canal al que llegó recién casada con Rafael Chiriboga. No hay que olvidar su paso por Telesistema, ahora RTS. Siempre carismática, alegre, elegante y agradecida.

Sentimientos encontrados tras una inesperada partida para muchos...

Imposible no emocionarse con esas demostraciones de cariño. No me fui después de una semana, sino después de 30 años, una buena parte de mi vida profesional y personal. Ahí tengo una familia, realmente lo siento así.

Todavía estoy asimilando la decisión, pero me siento tranquila en medio de las emociones que suben y bajan, porque era algo que había pensado desde hace un año. Se lo comenté a mis familiares y compañeros. Creo que lo hice en el tiempo correcto. Y no hay arrepentimientos.

Pocas veces se ven tantas demostraciones de cariño en un medio de mucha competencia, incluso le hicieron una gran calle de honor.

(Risas) Esa es una bendición. En todos los trabajos somos responsables del ambiente que se quiere vivir. En estos 30 años traté de hacer todo de la mejor manera posible, sin alejarme de mis valores y principios. No me consideré la mejor comunicadora, siempre me guié por mis valores y vocación, porque la Comunicación es servicio, no es otra cosa.

La gente fácilmente olvida o no quiere agradecer, sin embargo usted lo hizo.

He guiado siempre mi vida en base al agradecimiento. Todos necesitamos de la mano del otro. Quien dice que llega o puede vivir solo, sin la ayuda de nadie, está mintiendo. No me puedo olvidar de gente tan querida. En Telesistema (RTS), el doctor Carlos Muñoz me hizo mi primer casting para dar noticias, mis excompañeros María del Carmen de Aguayo, Helen Morán... mi ex jefe Teófilo Villón.

Y en TC, Jorge Pérez, Alfredo Adum y Jorge Kronfle fueron quienes me invitaron a Telecentro en ese entonces. Si queda un legado de mi trabajo es la unión y saber trabajar en equipo. Me fui con la sensación del deber cumplido, no me quedaré con los brazos cruzados. Siempre buscaré la oportunidad de servir a la comunidad. En estos momentos Ecuador nos necesita.

¿En estas décadas nunca se mareó?

No sé cómo será en otro canal, pero en TC no hay estrellas. Yo era solamente el rostro que llevaba el trabajo de compañeros que entregaban alma, vida y corazón. Siempre sentí un enorme orgullo por los canales en los que laboré. Junto a la familia que formé con mi esposo, también formé la familia televisiva. Viví el momento más difícil de mi vida (la pérdida de un hijo).

Ahí me sostuvieron, nunca me presionaron, regresé cuando pude hacerlo. Al marcharme me he permitido llorar, aunque algunos me dicen que ya no lo haga. Soy yo la que vivo la experiencia, es inevitable no emocionarme. No puedo ocultar lo que siento, mi carrera ha sido sin filtros.

Carismática, elegante y alegre. Juan Faustos

¿Por qué adelantó su partida? ¿Tal vez por el cambio de administración?

Hablé con mi conciencia, no pedí recomendación. Mi corazón me decía: ‘Rocío, quédate 30 años más’. Con el nuevo programa 'Entre ellas', el público ha respondido, me conoce más. Solo pensé que 30 años en pantalla es bastante, hay que dar paso a las nuevas generaciones. Cuando lo digo no es porque critico a los que desean quedarse. Son decisiones personales.

¿Cómo le dio la noticia a su excompañero Andrés Jungbluth?

Andrés fue una de las primeras y pocas personas a la que se lo dije. Me alegró cerrar esta etapa con él. No me gusta usar la palabra ciclo, porque solo me fui del canal, mi alma de comunicadora está ahí. En cualquier momento armo algo, aprovechando las nuevas tecnologías. En Wuan + mantengo 'Desafíos y soluciones', no sé lo que venga después. La gente entiende que estoy en un momento de reorganizar mi vida.

¿Seguramente extrañará estar frente a la pantalla?

Mi cabeza está en pausa. Lo único que tengo claro es que quiero pasar más tiempo con mi familia. No los he abandonado, me supe dosificar. Mis seres queridos aman y respetan esta profesión como yo. Mi esposo me preguntó si estaba segura con la decisión tomada, respondí que había hablado con mi conciencia. Esto parece una sorpresa, simplemente lo que hice fue ejecutar lo que pensaba. Hablo como siempre he hablado, con el corazón.

Su partida coincidió con la del exgerente general, Rafael Cuesta...

Mi agradecimiento para él. Yo he tenido jefes que han durado años, otros menos de un mes. De todos he aprendido, como con Carlos Vera a quien le escribí una tarjeta cuando se fue de TC. Ahora me dijo que debo estar flotando por el cariño que he recibido. Carlos Armanza proviene de una familia de comunicadores, si lo tienes cerca hay que aprovecharlo, se aprende mucho. Allen Panchana se quedó poco tiempo. Dejó plasmada su vocación, sabía sacar lo mejor de cada profesional.

¿Cuál considera debería ser la nueva presentadora de 'El Noticiero' estelar?

Cualquiera, porque se han ganado el cariño, el respeto y la admiración. Ojalá sea del canal, Wendy Rosillo, Vanessa Filella, Marjorie Cevallos...

¿Qué cree que le habrían dicho sus fallecidos amigos Carlos Luis Morales y Tania Tinoco?

Tania me habría preguntado si estaba segura. No habría sido necesario que la llame, ella lo habría hecho como lo hizo en muchos momentos de mi vida, como cuando me gradúe, me mandó una tarjeta muy bonita que decía: ‘Admiro tu humildad, ya eres una gran profesional y no necesitas un título para demostrarlo’.

Fueron unas palabras muy generosas. Carlos Luis me habría dicho: ‘Respeto tu decisión y apoyo lo que hagas’. Lo mismo que le dije cuando tomó el camino de la política.

Tras la jubilación, Teresa Arboleda ‘se soltó el moño’, se liberó. Ahora disfruta más de la vida.

(Risas) Yo ya me lo solté. Juro que he disfrutado estas décadas. A veces decía en mi casa que no me esperen porque iba a estar con mis compañeros. En esas emisiones de madrugada nos salíamos de la rigurosidad del trabajo, nos tomábamos una cerveza. No me creo la octava maravilla del mundo ni la superpoderosa. Mi trabajo en TV me permitía estar con mi esposo e hijas (Diana Sofía, Giuliana y Ana Lía), quienes me cuidan mucho.

¿Pero habrá muchos pendientes?

Claro que sí. Lo primero que agradezco es ese respeto y apoyo que tuvo mi familia con esta actividad, con mis amigas por ser la última en llegar a las reuniones. Ya me tienen a tiempo completo.

A mis televidentes les agradezco sus mensajes espectaculares. Aunque no esté en los protocolos de las redes sociales responder, en mi protocolo de vida sí está. No he pensado más que estar en casa, ahora seré televidente. Aprovecharé a cuidar la salud, no quise estar enferma para irme.

Recibió mensajes hasta del extranjero...

Me escribió Roberto Angelelli y me preguntó cuál era mi plan. Le contesté que lo primero que haré es sacarme las pestañas postizas (risas).