“Hasta el viernes (31 de marzo) trabajo en el lugar que me dio todas las oportunidades, llegó el momento, ya son 30 años. Aunque estoy inmensamente triste, es algo que correspondía hacer. Todo bien, con amor y agradecimiento para todos. No tengo planes, primero debo asimilar este tramo de mi vida con mi familia, luego veré qué sigue”, comenta a EXPRESIONES la presentadora Rocío Cedeño de Chiriboga, de 'El Noticiero' de las 19:00 y el programa 'Entre ellas' (TC), tras acogerse a la jubilación.

“Soy afortunada, porque hasta el momento no he tenido problemas con nadie, ni con compañeros ni jefes. Independientemente de cualquier gerencia, mi propósito siempre ha sido trabajar de la mejor forma, con valores, respeto y con un cariño inmenso a esta profesión y a la comunidad. Han habido momentos duros, malos, buenos y hermosos. Así es la vida. Creo que he tomado la decisión correcta y a tiempo, aunque estoy llorando por todas las esquinas, porque dejo a mi familia", añadió.

Así como su excompañera Anita Buljubasich (quien se acogió a la jubilación en enero del 2021), la Tía Rochi, como la llaman, tenía en la cabeza la idea de cerrar un ciclo. Ya lo manifestó en una entrevista que le hizo este suplemento en 2022. “Quiero dar espacio a las nuevas generaciones y compartir más con mi esposo (Rafael) y con mis tres hijas (Diana Sofía, Giuliana y Ana Lía)”.

Desde junio del 2021, Rocío es parte de 'Entre ellas'. “Un día en el pasillo me encontré con el gerente general, Rafael Cuesta, y me dijo que estaba a cargo de un proyecto y si quería participar. Le contesté que sí. Rafael me sacó de mi zona de confort”, expresó en ese entonces. No solamente estaba en el informativo, además, hacía reportajes sociales en los barrios.

Anita Buljubasich se manifestó sobre su salida: “En varias oportunidades charlamos con Rochi sobre la idea que teníamos ambas de jubilarnos, y siempre se nos llenaban los ojos de lágrimas de solo pensarlo, pero la verdad es que hay un tiempo para todo. Rocío no solo es una extraordinaria profesional, sino un ser humano maravilloso.

No tengo duda de que esto no es un final, sino un comienzo de cosas nuevas junto a su familia, deja en TC un extraordinario legado de una vida personal y profesional intachable. Seguirá siendo la tía de todos como suelen llamarla. No solo le deseo lo mejor del mundo, además sabe que cuenta con una hermana de la vida”.

Rocío y Rafael Cuesta estuvieron en la despedida de la entonces presentadora del programa 'De casa en casa'. “Estoy muy golpeado por esa decisión de Rocío, pero la comprendo”, indica el gerente general, que según los vientos que soplan estará hasta el viernes 21 en esa empresa. Se vienen más salidas.