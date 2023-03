En febrero, cuando EXPRESIONES le preguntó a Yuribeth Cornejo si estaría dispuesta a formar parte de la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, la curvilínea rubia respondió: “No lo descarto, nunca se sabe, sería otro ingreso. Solo en este país es mal visto, porque en otras partes es normal. Por ahora estoy tranquila, perfil bajo. Si me atreviera a aparecer en esa plataforma no mostraría todo, no llegaría a un nivel muy alto por mi familia, no por mí”.

Ahora preguntó en las redes sociales: “¿Debería abrir una cuenta OF o una parecida? Lo que diga la mayoría”. La gente que no aguanta paro comentó de inmediato.

maferperezrivera: “Eres soltera y sin hijos. ¿Por qué no? Yo lo haría, más bien lo hice. Me lo propusieron nuevamente y les dije que no porque soy mamá, pero en su momento lo hice”. cristi_marin21: “Mejor, por qué no te arrodillas, pides a Dios que ilumine tu camino con algún ingreso más de dinero en algo decente. Eres una mujer muy linda, no manches tu imagen, los valores son lo primero”.

milynnett: “Una Georgina Rodríguez llegó a tener el mundo a sus pies sin OF, y bien sabes que un hombre que valga la pena jamás se fijaría en una modelo de páginas porno, lo que tienes que hacer es buscar oportunidades internacionales, trabajar con grandes marcas, aprender a cotizarte como imagen y no convertirte en carne de cañón”. roxanacornejo2: “De una, yo soy tu manager”.

alexandrabuenocalderon: ”usted es una mujer maravillosa, no sea igual que otras”. joel99lopez: “Tienes el ejemplo de Mafer del Only a la Alcaldía”.