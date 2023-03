La presentadora de noticias, Rocío Cedeño de Chiriboga, del programa 'Entre ellas', tiene 31 años en la Comunicación. Así como su excompañera Ana Buljubasich (quien se acogió a la jubilación en enero del 2021) tenía en la cabeza la idea de cerrar un ciclo y según lo que comentó en una entrevista que le hizo EXPRESIONES en 2022 "quiero dar espacio a las nuevas generaciones y compartir más con mi esposo (Rafael) y con mis tres hijas (Diana Sofía, Giuliana y Ana Lía)".

Ya no quiso postergar su decisión, dio un paso al costado y se acogió a la jubilación. "Llegó el momento de decir hasta pronto, de agradecer a mi familia de TC por el soporte constante, por ayudarme a ser lo que soy ahora. Gracias a mis amigos televidentes por permitirme llegar a la intimidad de sus hogares. Es toda una vida, ustedes forman parte de lo mejor de ella", comentó en las redes sociales luego del cariñoso mensaje de Andrés Jungbluth, quien la acompaña en 'El Noticiero' de las 19:00.

"Te ganaste el cariño y respeto del público con tu talento y humildad. Dejaste huellas. Nos quedamos tristes por tu decisión de cerrar un gran ciclo profesional, pero contentos porque estoy seguro que en esta nueva etapa que te regala la vida seguirás haciendo que tu alegría y bondad llegue a muchos más", le dijo su compañero.

Desde junio del 2021, Rocío es parte de 'Entre ellas'. "Un día en el pasillo me encontré con el gerente general, Rafael Cuesta, y me dijo que estaba a cargo de un proyecto y si quería participar. Yo le contesté que sí. Rafael me sacó de mi zona de confort", expresó en ese entonces.

No solamente estaba en el informativo, además, hacía reportajes sociales en los barrios. En 2022 cumplió 30 años de casada. Se despedirá el viernes 31 de marzo.