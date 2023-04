La Suka era parte del programa 'De boca en boca' cuando se casó con Gastón Bustamante en 2019. Ahora la prensa que fue testigo de este enlace es testigo de su divorcio. La pareja ya firmó luego de ella asegurar que él le fue infiel con la niñera. Todo ha sido por mutuo acuerdo. “Gastón tendrá su derecho como padre y yo mi pensión alimenticia”. Procrearon dos niños.

Santiago Castro. Cortesía

Santiago Castro y Rey Vásquez de 'Los Hackers de la farándula' eran buenos amigos. El primero lo defendió cuando Adriana Sánchez (en el tiempo que estaba separada de su esposo, Esteban) le dio palo a Rey cuando este metió su cuchara en ese caso. Entonces Santiago contó que Rey lo apoyó en una etapa en la que no tenía trabajo.

Andrés García: Fallece el galán del cine y la televisión mexicana Leer más

El distanciamiento no es reciente, pero cada vez se nota más, por lo menos Santiago lo hace más evidente. Rey es más relajado.

El Cuy. Archivo

Desde que salió de la TV, El Cuy se dedicó a vender desde teléfonos celulares, peluches, vitaminas y lo más reciente mochilas escolares. No se muere de hambre. Según el presentador, personas inescrupulosas se han tomado su nombre para estafar a la gente haciéndole creer que la mercadería que ellos venden es suya. “No tengo intermediarios. Me enteré que hay una página que usa mis imágenes para promocionar otros productos, no tengo nada que ver con eso”, expresa Mauricio Altamirano.

Pero no es el único comunicador afectado. Carlos Julio Gurumedi también está molesto porque en las redes sociales, La magia TV informó sobre un hecho delictivo y el que hizo el reporte comentó que su tío, es decir Carlos Julio, iba a continuar dando información al día siguiente. Él negó que esa persona sea su pariente.