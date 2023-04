La jubilación de Rocío Cedeño, quien laboró en TC hasta el viernes 31 de marzo, como era de esperarse, trajo cambios en 'Entre ellas' y 'El noticiero' estelar de las 19:00. Inicialmente no iba a ocupar nadie su lugar en el primero de los espacios mencionados, en el cual aparecen Gustavo Navarro, María Fernanda Perrone y Gisella Bayona.

Sin embargo, el lunes 3 de abril salió con este equipo la reportera y presentadora Vanessa Filella, quien estuvo algo nerviosa. A las 19:00 estaba Rocío con Andrés Jungbluth (en Guayaquil) y Elaine Sánchez, (en Quito) a quien no conocen más que en su casa. Antes estaba Gisella Bayona, quien debió ser reemplazada con alguien de peso.

Fuentes de esa empresa televisiva comentaron que tras la salida de Rafael Cuesta, se esperaba la llegada del nuevo gerente Luis Hanna Nader para tomar una decisión. Se trata de un noticiero estelar en la que hace falta una figura con experiencia, trayectoria y credibilidad para que sea la nueva compañera de Andrés. Wendy Rosillo, quien ahora es parte de ese canal, sería una buena opción.

Hablando de Wendy Rosillo, la presentadora estuvo fuera del país porque viajó a Houston, Estados Unidos, a los controles de rutina tras el cáncer que padeció (un melanoma maligno en el dedo gordo de su pie derecho).

Anunció que se mantiene libre de la enfermedad y la presentadora de 'De casa en casa' manifestó: “Vulnerabilidad, sigues tocando mi puerta y cada vez duele menos. Mi ego solo intenta protegerme y tú solo quieres abrir eso que por alguna razón se fue cerrando con el tiempo. Hubiera preferido que la lección no sea a través del cáncer, pero eso no lo decido yo. Te acojo nuevamente vulnerabilidad, entre la lucha de no llorar y ser fuerte.

Siempre con mis ganas de aprender y trascender situaciones que comprendo están aquí por mi único bien. Estoy en kinder aún. Espero que el proceso que tengo que atravesar hasta la graduación no sea tan pesado, prometo poner de mi parte. Gracias vulnerabilidad por tu presencia, sé que nos llevábamos bien antes, vamos a recuperar esa relación”. Ya retomó sus actividades en la revista familiar de TC.