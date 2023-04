El tiempo pasa volando. La hija de la expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez y el exjugador Diego Alarcón, Sarah Gabriela, ya cumplió la mayoría de edad. Su mamá, que está alejada de la TV, no quiso pasar por alto esta fecha tan importante en la vida de cualquier persona.

“Hace 18 años me convertí en mamá, con miedos, inseguridades, sin saber cómo iba a lograr criarte y a su vez poder trabajar y esforzarme para que salgamos adelante juntas. Sin embargo, reviso nuestra historia y sé que muchas personas me ayudaron, como mi mamá, mis hermanos, pero a quien le doy el principal mérito de haber podido cumplir con tantas responsabilidades juntas es a ti misma, mi amor.

Jamás me diste un problema, siempre me facilitaste la vida con tu personalidad noble, paciente, empática. Has sido un regalo divino, celebro tu mayoría de edad, con la paz de saber que te espera un camino hermoso lleno de valores”, le dice Gabriela a su hija.

Eddie con Mafer Pérez. Cortesía

Eddie González, 25 años de trayectoria

'La PPG', 'Vivos', 'El Cholito', 'La taxista', '3 familias', 'Así pasa' y 'Compañía 593' forman parte del trabajo de Eddie González, guionista y director audiovisual guayaquileño que está celebrando 25 años de trayectoria.

Se ha desempeñado como autor y coautor de estas y otras producciones. En 1995 inició su carrera en el ámbito del espectáculo como actor. Ya en 1998 escribió sus primeras comedias para la TV. Una de ellas fue 'La PPG', transmitida por el entonces SíTV, luego Canal Uno, que ya desapareció.

En 2014 se convirtió en el autor de la comedia '3 familias'. En las otras temporadas compartió con Marcos Espín y Christian Cortez. Este producto fue adquirido por TV Azteca, la cadena que hizo la versión mexicana. Eddie está escribiendo la tercera parte de 'Compañía 593'. Esta actividad la alterna con la dirección de la productora audiovisual de la Espol.