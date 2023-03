Carlos Bonavides quiere encontrar a su presunta hija

Carlos Bonavides, quien protagonizó la popular telenovela 'El premio mayor', pidió ayuda para dar con el paradero de su presunta hija, la cual salió a decir que el mexicano era su padre. Fue a través de un encuentro con los medios de comunicación, en donde se dio a conocer esta petición. Y es que hace algunos años se difundió que al parecer tenía una hija no reconocida en Tijuana.

Incluso, en 2020, Aylin Fernanda, presunta hija del mexicano habló sobre la paternidad ausente de Bonavides. Esto tras haber tenido un fugaz romance con su madre Carmen Barrera.

Él invitó abiertamente a su hija Aylin que asista a la obra de teatro 'Por qué será que las queremos tanto'.

“Antes de la pandemia salió que en Tijuana tenía yo una hija, entonces quiero que si ustedes saben del paradero de esta niña que es doctora, la inviten al montaje para conocerla, para darle un abrazo y para no darle la espalda y cumplir con sus responsabilidades”, indicó.

En el espacio 'Ventaneando', Carmen Barrera contó que el actor no quería hacerse responsable ni siquiera quería conocerla.

“Lo único que busco y que quiero es que el señor la busque, le haga una llamada, ‘hija, ¿cómo estás?’, que le dé un abrazo que es lo que mi hija tanto desea. No quiero pensión alimenticia, no quiero demandas, económicamente no quiero absolutamente nada”, explicó.

El famoso ha pedido que ella se haga una prueba de ADN.