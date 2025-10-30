¿Quién es Andrea Bernal? La periodista guayaquileña que vuelve a la TV ecuatoriana

La comunicadora vuelve a la televisión ecuatoriana después de casi dos décadas de trayectoria internacional en Colombia

Andrea Bernal regresa a la televisión ecuatoriana con 'De lunes a lunes'.

Andrea Bernal, periodista y exreina guayaquileña, vuelve a la televisión ecuatoriana con 'De lunes a lunes', un programa de análisis político y social en Teleamazonas. Su regreso marca un nuevo capítulo en una carrera que ha trascendido fronteras, consolidándola como una de las comunicadoras ecuatorianas más reconocidas en el ámbito internacional.

Bernal vivió 17 años en Colombia, donde se desempeñó como presentadora y editora de NTN24 y Noticias RCN, dos de los medios más influyentes del país vecino. En ese tiempo, dirigió noticieros, condujo programas de análisis político como Zoom a la noticia y moderó debates presidenciales.

De Guayaquil a Bogotá: una decisión que cambió su vida

En una entrevista concedida a EXPRESIONES en 2023, Bernal recordó que su mudanza a Colombia fue casi accidental. “Pensé que me iba a quedar solo dos años, y ya llevo quince”, contó entonces.

Hija de padres colombianos —Pilar y Óscar—, la periodista tiene doble nacionalidad y un hijo, Ignacio. Su carrera despegó en Ecuavisa, donde fue reportera y luego presentadora, antes de recibir la oferta para unirse al naciente canal internacional NTN24.

“Ecuavisa fue mi gran escuela, la universidad de la vida”, dijo sobre sus primeros años en el periodismo, en aquella entrevista. En Colombia, además de presentar, cursó una maestría y asumió la dirección de noticieros, destacándose por su cobertura internacional y su estilo cercano.

Una vida entre el periodismo y la familia

Más allá de las cámaras, Bernal ha sido madre, columnista y conferencista.

Su hijo Ignacio es su prioridad. “Preparo su desayuno, lo llevo al bus, y luego me dedico a escribir o preparar programas. El noticiero lo presento en las noches”, relató en 2023 sobre su rutina diaria.

En marzo de 2023 fue nominada a los Premios India Catalina como mejor presentadora de noticias, una distinción que celebra a las figuras más destacadas de la televisión colombiana.

Ahora, su regreso a Ecuador con 'De lunes a lunes' promete un espacio de diálogo y reflexión.

Su mensaje de regreso

Diecisiete años después de su última aparición en la televisión ecuatoriana, Andrea Bernal anunció su retorno, el 29 de octubre, con un mensaje cargado de emoción y reflexión en Instagram. “Volver no siempre significa cerrar un ciclo. A veces significa abrir uno nuevo”, escribió la periodista guayaquileña

Bernal contó que seguirá residiendo en Bogotá y vinculada a proyectos internacionales, pero que este regreso “es especial: es volver a mis raíces, a mi gente y a un país que siempre llevé conmigo”. En su publicación, destacó que el nuevo espacio buscará abrir el debate sobre la realidad política, social y humana del Ecuador, con distintas voces y miradas. “Porque informar también es construir”, concluyó.

