¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

La influencer quiteña Catrina Sauvage, conocida por su contenido para adultos y presencia activa en redes sociales, se convirtió nuevamente en tendencia tras la filtración de un video íntimo. Con más de un millón de seguidores en Facebook, Instagram y TikTok, su nombre ha estado vinculado a diversas polémicas mediáticas.

La producción de contenido para adultos

Durante sus entrevistas, Catrina Sauvage se ha caracterizado por hablar con franqueza y abordar sin reservas temas sensibles. En un episodio del podcast El Pabellón, compartió con naturalidad los detalles de su ingreso al mundo del contenido erótico digital.

Comenzó publicando imágenes sensuales y luego, motivada por la influencer Tami Rivera, abrió un perfil en la conocida “página azul”. Inicialmente, sus ingresos eran bajos, pero tras someterse a procedimientos estéticos, su popularidad y ganancias aumentaron considerablemente.

La filtración del video

El 15 de septiembre de 2025, circuló en chats de Telegram y WhatsApp un video de 11 minutos con contenido explícito protagonizado por Sauvage y un hombre. Según se conoció, fue grabado en Guayaquil durante el evento Los Kiños del Año, donde ella participó como modelo promocional.

EXTRA, diario de la misma casa editorial de EXPRESO, se contactó con la modelo e influencer para confirmar si tenía conocimiento sobre la filtración, considerando que este tipo de exposiciones ya ha afectado la privacidad digital de otras figuras públicas en casos anteriores.

Sauvage confesó a EXTRA que ella y su equipo de trabajo conocían de la filtración de uno de sus videos. Es más, señaló que lo habían hecho a propósito para ganar más seguidores.

Otros casos con suertes diferentes

Dos casos recientes han generado atención en redes sociales, entre ellos el de la guayaquileña Abigail Lalama, quien fue víctima de la filtración de un video íntimo en el que aparece presuntamente junto a su expareja. La situación la llevó a realizar transmisiones en vivo para explicar a sus seguidores el impacto emocional que sufrió. En varias de ellas, se mostró visiblemente afectada, expresando su molestia y decepción, e incluso rompió en llanto por la impotencia que sentía.

Otro caso que generó controversia en redes sociales fue el de Leidy Álvarez, conocida como “La Chonera Bonita”, quien enfrentó la difusión de un video íntimo falso en el que se le atribuía participación. La influencer negó categóricamente ser la protagonista y denunció que el material fue manipulado digitalmente, indicando que la única coincidencia era el tono de cabello de la mujer que aparecía en el clip

Leidy Álvarez, la Chonera Bonita, fue víctima de críticas y acoso en redes sociales debido al video falso. Instagram @leidy_alvarez_30

En ambos casos se tomaron acciones legales, luego de que los círculos cercanos a las afectadas les aconsejaran iniciar procesos judiciales contra quienes difundieron el material de forma malintencionada, con el objetivo de sentar un precedente frente a este tipo de vulneraciones.

¿Qué dice una sexóloga de este caso?

La sexóloga July Ruiz explicó que este tipo de estrategias han sido utilizadas por varias modelos para generar morbo en sus espectadores y, por consiguiente, ganar más seguidores. Es decir, el objetivo de Catrina se habría cumplido.

No obstante, la experta aclaró que el público al que está dirigido este tipo de contenido es para aquellos a quienes les gusta los videos explícitos de adultos y, por ende, la persona que se expone a ese nivel deberá estar consciente de las consecuencias que puede traer con la filtración y posible viralización de este tipo de secuencias.

A su criterio, son videos prohibidos que atraen y tienden a hacerse más virales, sin necesidad de pagar por difundirlos en canales de otros influencers, chats o medios digitales o tradicionales que le dan más alcance y sirven de puente para que la audiencia llegue al canal de Onlyfans.

"Generalmente este tipo de acciones se hacen cuando se identifican caídas en ingresos o pérdida de seguidores". Jaramillo explica que se busca recuperar espacio en un mercado que comienza a saturarse no solo porque existen muchas personas generando contenido en páginas para adultos, sino también porque están siendo reemplazadas por mujeres y hombres creados con Inteligencia Artificial.

