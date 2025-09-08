Isabella Ladera habla y deja entrever una acusación contra Beéle tras la filtración

Isabella Ladera rompió el silencio en Instagram tras la filtración del video íntimo y calificó lo ocurrido como “una de las traiciones más crueles”.

Isabella Ladera rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo junto a Beéle y aseguró sentirse “profundamente devastada”, calificando lo ocurrido como “una de las traiciones más crueles” que ha vivido. Aunque no menciona directamente al cantante, dejó entrever que la otra persona involucrada en el material “nunca la protegió” y ahora “permanece en silencio”. La influencer anunció que tomará acciones legales y afirmó que no permitirá que esto la destruya.

Las redes sociales estallaron el domingo 7 de septiembre de 2025 después de que se filtrara en X (antes Twitter) un video de aproximadamente seis minutos, protagonizado por el cantante colombiano Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera. Aunque ambos anunciaron su separación en abril, la difusión del material los ha puesto nuevamente en el centro de la polémica.

El video rápidamente se viralizó y generó una avalancha de memes, comentarios y especulaciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios ironizaron sobre la supuesta falta de “química” entre la expareja, otros comenzaron a cuestionar quién podría estar detrás de la filtración. Hasta ahora, Beéle no ha emitido declaraciones públicas, mientras que Isabella rompió el silencio a través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Isabella: “Fue una de las traiciones más crueles”

En su publicación, Isabella expresó sentirse “profundamente devastada” y calificó el hecho como “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado. Enfatizó que el video solo estaba en manos de dos personas: “la otra persona y yo”. Aunque evitó mencionar directamente a Beéle, sus palabras parecen dirigirse a la otra parte involucrada.

“Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió.

La influencer también lamentó el acoso que ha recibido en redes sociales desde la filtración:

“Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”.

Silencio de Beéle y antecedentes de su relación

El comunicado de Isabella llega en un contexto cargado de antecedentes. En abril, Camila Cara Rodríguez, exesposa de Beéle y madre de sus hijos, lo acusó públicamente de haberle sido infiel con Isabella. En una entrevista con Los 40, el cantante reconoció la infidelidad:

“Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores”, declaró entonces.

La relación entre Beéle e Isabella se hizo pública en 2024 y, desde entonces, estuvo rodeada de controversias, rupturas y rumores constantes. Se conocía que la pareja había terminado en abril de 2025.

Quiénes son Isabella Ladera y Beéle

Cara y Beéle: Las declaraciones que desataron la ola de burlas en redes sociales Leer más

Isabella Ladera, de 26 años, es una de las creadoras de contenido más influyentes de habla hispana. Acumula 5,3 millones de seguidores en TikTok y 4,4 millones en Instagram, donde comparte contenido sobre deporte, estilo de vida, maternidad y moda. Además, ha participado en videoclips de artistas como Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers y Anuel AA, y ha sido imagen de reconocidas marcas internacionales.

Por su parte, Beéle, de 22 años y originario de Barranquilla, Colombia, es uno de los artistas más prometedores de la música urbana y tropical. Ha colaborado con grandes nombres como Feid, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Marc Anthony, Nicky Jam y María Becerra, consolidando su éxito con temas como “Loco”, “Calor”, “Vagabundo” y “Si te pillara”. En mayo de 2025, ofreció dos conciertos en Ecuador y recientemente fue reconocido como uno de los grandes ganadores de los Premios Heat 2025.

Acciones legales y mensaje de empoderamiento

Isabella confirmó que tomará acciones legales y que ya recibe asesoría para proceder por las vías correspondientes. Además, aseguró que no permitirá que esta situación la destruya:

“No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

Mientras tanto, Beéle continúa en silencio, lo que mantiene viva la conversación en redes sociales y multiplica las especulaciones sobre quién podría estar detrás de la filtración.

Isabella Ladera se pronunció en redes sociales tras la filtración del video y aseguró sentirse “profundamente devastada”, señalando que defenderá su privacidad por vías legales. cortesía

¿Y si esta filtración ocurriera en Ecuador?

La filtración o difusión de un video íntimo sin consentimiento es un delito en Ecuador, incluso si la grabación fue realizada de forma consensuada. Según el abogado Julio César Cueva, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 178 que la violación a la intimidad se sanciona con prisión de uno a tres años para quienes capten, graben, difundan o publiquen material íntimo sin autorización de la persona afectada.

Además, el artículo 182-A, reformado en 2020, tipifica como violencia digital cualquier acto que cause daño psicológico, emocional o afecte la dignidad a través de la tecnología. Publicar contenido íntimo en redes sociales o plataformas digitales se considera una agravante, dado el alcance masivo y permanente de la difusión. Incluso el envío por mensajería privada no exime de responsabilidad penal, y las sanciones pueden variar según la magnitud del daño causado.

