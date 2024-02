Príncipe Harry, la estrella de la gala NFL Honors

Subió al escenario para sorpresa de todos, pues es el encargado de presentar el premio Walter Payton al jugador del año durante la entrega de premios NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), que se celebró el pasado 8 de febrero en Las Vegas, Nevada. El duque de Sussex, Harry, estuvo presente esa noche, dos días después de haberse reunido con su padre, el rey Carlos III, luego de 17 meses de distanciamiento entre ambos.

Sarah y Andrés: Podrían volver a casarse Leer más

(Te invitamos a leer: Príncipe Guillermo: No se reunió con Harry)

No lucía ni cansado ni triste, aunque se hubiera esperado que así fuera. Recordemos que al día siguiente de conocer el estado de salud del rey, viajó a visitarlo y tuvieron un encuentro de solo media hora. Regresó enseguida a Los Ángeles y solo 24 horas después estuvo en la ciudad del pecado. Sin duda, todo un recorrido.

Volviendo a la gala deportiva, su discurso no pasó desapercibido y fue descrito por el Daily Mail como “ultrabritánico”. Comparó el rugby con el fútbol americano (“Estados Unidos nos robó el rugby y lo hizo suyo”, dijo).

“En lugar de pasarlo hacia atrás, simplemente pásalo hacia adelante. ¿Por qué no usar almohadillas y casco? Por supuesto, tener un ataque y una defensa, eso tiene sentido, y ¿por qué no tener un respiro cada 15 segundos? ¿Y sabes qué? En lugar de una temporada de 10 meses, hagámosla de 18 semanas. Genios”, ironizó cuando estaba subido en el escenario. Hubo más bromas, risas y chistes. Y a la hora de las fotos, se lo ve sonriente y divertido, pero también cómodo.

Camilla: Si sobrevive a Carlos III se convertirá en la 'Reina viuda' Leer más

(Te puede interesar: Carlos III: La salud del rey preocupa)

Y aunque para muchos no era pertinente que mencionara la salud de Carlos III, otros encuentran otra explicación: algunos analistas de la realeza británica han señalado que, para volver a ganar la confianza del soberano, no puede filtrar ningún detalle del reciente encuentro entre ambos en Londres. Esto aunque no hay ningún indicio de un nuevo viaje a Reino Unido, lo que haría pensar en un acercamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!