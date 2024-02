Camilla: Si sobrevive a Carlos III se convertirá en la 'Reina viuda'

La reina Camilla cumple sus funciones después de que a su esposo Carlos III le diagnosticaran cáncer. El monarca continúa recibiendo su “tratamiento pionero” para combatir la enfermedad. Ella quiso dar un poco de tranquilidad a la opinión pública en su vuelta al foco mediático. Aunque en realidad no ha logrado convencer a todos.

El soberano está en Sandringham, a las afueras de Londres, y deberá someterse a un tratamiento inédito, “menos invasivo y especializado”, una vez por semana.

Su esposa acudió a su primer acto oficial tras conocerse la noticia. Antes, el príncipe Guillermo fue a una gala benéfica de la organización de ambulancias aéreas.

La complicada situación que vive la familia real británica es doble para él. Tendrá que intensificar sus apariciones para suplir la ausencia de Carlos III mientras lucha contra el cáncer. Eso al tiempo que su cónyuge, Kate Middleton, continúa convaleciente en casa tras su operación por un problema abdominal, según la revista Lecturas.

Durante el evento, el príncipe de Gales se refirió a la enfermedad de su padre por primera vez y agradeció las muestras de cariño recibidas, dejando entrever así el momento complicado que se vive.

A pesar de las duras circunstancias, no dudó en hacer gala del característico humor inglés y hacer una broma que provocó las risas de los ahí presentes. “Es justo decir que en las pasadas semanas he estado bastante centrado en cuestiones médicas. Así que he pensado en venir a un acto de ambulancias aéreas para desconectarme”, comentó.

Camilla estuvo en un concierto benéfico en la Catedral de Salisbury, en la capital londinense. Ante la insistencia de los medios ahí reunidos, la monarca ha dado el último parte de salud de Carlos III. “Se encuentra bastante bien dadas las circunstancias”.

Estas palabras, aunque suenan esperanzadoras, no dejan de ser preocupantes. Ella aprovechó el evento para dar las gracias por las atenciones que está recibiendo su marido. “Está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público está mandando desde todas partes. Eso es muy alentador”.

Guillermo de Inglaterra. Agencias

El título que llevaría la reina

Desde la coronación del rey Carlos III, Camilla pasó a ser la reina consorte. En el caso de que ella consiguiese sobrevivir a su esposo, el título que recibiría sería el de ‘Reina viuda’. Hay que destacar que el título de ‘Reina madre’ es diferente al que ostentará Camilla, ya que este último título es el que llevan las madres de los monarcas. Además, hay que señalar que esta distinción procede también por el acompañamiento de consorte.

A pesar del título de Camilla, ella no tendrá ningún tipo de poder oficial en el caso de sobrevivir a su cónyuge, aunque siga formando parte de la familia real.

No sería la futura reina del país, ya que todo se inclinaría a favor de su hijo el príncipe Guillermo, lo cual provocaría también que Kate Middleton se convierta inmediatamente en la reina consorte, explica la publicación española.

La prensa británica no solo está especulando con lo que pudiera ocurrirle al monarca tras las últimas informaciones sobre su estado de salud, también está hablando sobre los diversos nombres que podría llevar su heredero. Es lo que ha sucedido con su hijo el príncipe de Gales, que ya han publicado que reinará como Guillermo V.

