Carlos III: La salud del rey preocupa

Reino Unido y el mundo se mantienen a la expectativa tras el anuncio de que Carlos III padece cáncer, enfermedad diagnosticada durante la intervención de agrandamiento de la próstata. No se ha especificado de qué tipo.

El rey Carlos III diagnosticado con “una forma de cáncer” Leer más

Aquello hizo que uno de sus hijos, el príncipe Harry, quien vive en Los Ángeles con su familia, viajara de inmediato a Londres para reunirse con el monarca de 75 años que tiene previsto retirarse temporalmente de sus compromisos institucionales para hacer frente a esta dolencia.

Aunque en un principio el pronóstico es bueno y tanto el equipo médico como el propio soberano se muestran optimistas, la preocupación de la familia es grande.

(Te interesa leer: El rey Carlos III se someterá a un tratamiento de próstata la próxima semana)

Sus doctores y parientes prefieren que no se exponga al riesgo de infecciones por parte de grandes grupos de extraños. Por ello se ha tomado la determinación de quedarse en Clarence House, mientras dure el tratamiento, comenta la prensa británica.

Cáncer del rey Carlos III: Incertidumbre por las profecías de Nostradamus Leer más

Sin embargo, la intención de Carlos III es continuar con su función constitucional a nivel privado con diferentes reuniones y trámites que le permitan mantenerse ocupado.

El 17 de enero se anunció que el rey acudiría al hospital para someterse a un procedimiento correctivo por un agrandamiento benigno de la próstata. Fue dado de alta de la London Clinic el 29 del mes pasado y previamente se dijo que se encontraba “bien”. Pero, mientras el monarca se sometía a ese tratamiento, se observó otro motivo de preocupación, según informó el Palacio de Buckingham, y las pruebas posteriores identificaron “una forma de cáncer”.

(Te interesa leer: Rey Carlos III, el hombre detrás del trono)

Con Carlos III y Kate Middleton convalecientes (ella recientemente se sometió a una delicada operación abdominal), el peso de la institución cae sobre Camilla Parker y el príncipe Guillermo.

Pero no será él quien actúe de regente, sino Camilla. Además de ellos, Eduardo (hijo de Carlos) y Sofía, como duques de Edimburgo, también verán multiplicados sus actos oficiales.

Se desconoce el tiempo que Harry permanecerá en Reino Unido. Los británicos consideran que esta es una buena oportunidad para limar asperezas con sus parientes. Tras la noticia, el martes 6 de febrero se lo vio mientras salía de Clarence House junto a Camilla.

Los periodistas permanecen en las cercanías del Palacio de Buckingham. Agencias

Sus dolencias y lesiones

Cuando practicaba polo, fue tratado por varias lesiones. En 1990 se fracturó el brazo derecho después de que sufriera una caída de su caballo.

En 1998 se fracturó una costilla por un incidente similar. Ese mismo año, se sometió a una cirugía para reparar el cartílago de la rodilla derecha.

El rey Carlos III se someterá a un tratamiento de próstata la próxima semana Leer más

En 2001 quedó inconsciente tras caerse de su caballo durante un partido de polo. Se habría fracturado un hueso del hombro.

En 2003 fue intervenido por una hernia.

Tiene una condición denominada dactilitis (inflamación de un dedo de la mano o del pie. Es una manifestación típica de las espondiloartropatías, y especialmente de la artritis psoriásica, aunque otras causas pueden producir esta peculiar inflamación).

Tiene comportamientos compulsivos e incontrolables.

En 2008 le extirparon un crecimiento no canceroso de la cara mediante un procedimiento menor y de rutina. Sin embargo, esa intervención le dejó una mancha al lado de la nariz.

El monarca fue diagnosticado en dos ocasiones de coronavirus, la primera vez ocurrió a finales de marzo de 2020. Esto le provocó síntomas leves.

En 2022, contrajo el virus por segunda vez en febrero.

El cáncer de próstata es uno de los más comunes en Reino Unido. Miguel Rodríguez // EXPRESO

El cáncer, los más comunes

La edad es un factor de riesgo predominante en el desarrollo del cáncer, especialmente en hombres mayores. Carlos ya tiene 75 años.

Las tasas de supervivencia en Gran Bretaña son inferiores a las de otros países europeos en nueve de cada 10 tipos más comunes de la enfermedad, según un informe de la Confederación NHS, del Servicio Nacional de Salud, publicado en enero.

El cáncer de próstata, vejiga, pulmón y páncreas se encuentran entre los más habituales en este grupo demográfico.

La reina isabel II también padeció ese mal

Fue a través del libro 'Isabel, un retrato íntimo', escrito por Gyles Brandreth, experto en la familia real que se conoció que la madre de Carlos, Isabel II, habría padecido cáncer de médula ósea y que ella habría luchado en secreto contra una forma muy dolorosa de cáncer en el último año de su vida. En el certificado de defunción solo se registró como causa de su fallecimiento (8 de septiembre de 2022) la vejez.

Reina Isabel. Archivo

La profecía de Nostradamus

El libro 'Las Profecías' de Nostradamus dedica un capítulo para la realeza británica. En este se sugiere un posible escándalo relacionado con la abdicación de Carlos III de Inglaterra. Una teoría que coge más fuerza tras conocerse que padece un cáncer, aunque todavía no se ha especificado de qué tipo. El boticario francés menciona “la expulsión forzada del rey de las Islas”, algo que podría ocurrir si el estado de salud del monarca empeora.

Nostradamus. Archivo

La línea de sucesión al trono

Antes, la sucesión al trono británico se regía por las reglas de la primogenitura, con preferencia de los varones por sobre las mujeres. Es decir que cuando moría un rey o reina, el sucesor era el hijo varón mayor.

Desde 2015, por un cambio de ley, ya no rige la primacía del varón, y la sucesión es solo por primogenitura, independientemente del género.

Kate Middleton y Guillermo. Archivo

Ahora esta es la línea de sucesión:

Guillermo, príncipe de Gales, hijo mayor de Carlos III.

Príncipe George, primer hijo de Guillermo.

Princesa Charlotte, segunda hija de Guillermo.

Príncipe Louis, tercer hijo de Guillermo.

Harry, duque de Sussex, hijo menor de Carlos III.

Príncipe Archie, hijo mayor de Harry.

Princesa Lilibet, segunda hija de Harry.

También se contempla la posibilidad de que, ante la ausencia o incapacidad del rey, Guillermo actúe como príncipe regente.

Opiniones

"El papa Benedicto XVI renunció por su edad y salud en 2013. Su decisión fue responsable y buena para la Iglesia católica. Si bien no comparto los fundamentos de la monarquía hereditaria, respeto esa forma de gobierno y considero que el rey Carlos también debería abdicar.

Aunque el Palacio de Buckingham dice que está bien, el pueblo británico necesita un líder fuerte y sano. La monarquía exige mucha energía. Su hijo, el príncipe Guillermo, ha demostrado estar preparado para el cargo y un eventual reinado fortalecería a la corona británica para el futuro”.

El rey Carlos III inicia su primera visita a Francia recibido por Macron Leer más

Fernando Terranova, comunicador.

“En general, los británicos creen que Carlos III se está desempeñando bastante bien, aunque no es tan popular como su madre, la reina Isabel II. El pueblo lamenta que después de haber esperado más de 70 años para ser rey, esté atravesando esta delicada situación de salud. El hecho de que no se sepa qué tipo de cáncer padece, es lo que preocupa. Están dispuestos a esperar, no se habla de una sucesión.

Es una gran oportunidad para que Harry se acerque a su familia. De algo negativo puede salir algo positivo, además que los hermanos que están distanciados se unan por el bienestar de su padre. Seguramente Guillermo, Camilla y Eduardo se encargarán de algunas funciones. No se ha pedido que Carlos dé un paso al costado. Esperamos que su salud no se complique".

Juan Carlos Bejarano, periodista residente en Londres.

Palacio de Buckingham. Agencias

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!