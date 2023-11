Premios Grammy Latinos 2023: las mujeres no sueltan el poder

Laura Pausini, Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade fueron las reinas y protagonistas indiscutibles de la edición número 24 de los Premios Grammy Latinos 2023, celebrados en Sevilla, España, la noche del jueves 16 de noviembre.

La artista italiana ya había sido homenajeada en el evento Person of the Year, la noche del15 de noviembre. Sin embargo, en la ceremonia oficial se volvió a subir al escenario para recibir el galardón de manos de la Bichota.

La colombiana reveló que le habían dado un discurso ya armado para que lo leyera, pero ella decidió escribir otro. “A lo largo de los años, has demostrado un talento inigualable. Tus letras han transmitido mensajes de amor, nostalgia de vida. Mensajes muy poderosos. Tu carrera ha sido extraordinaria y tu influencia perdurará en el tiempo. Se debe sentir increíble como mujer tener una carrera tan memorable y legendaria como la tuya”, fueron sus palabras que emocionaron a los presentes.

Stefy Gálvez: un camino de la aviación al mundo fashion Leer más

(Antes de que sigas leyendo, lee también esta nota: Latin Grammy 2023: El Hotel Magdalena Plaza, el más deseado de Sevilla)

Ante eso, Pausini no perdió la oportunidad de volver a decir lo feliz y agradecida que están con la música en español. “Soy la italiana más latina de todo el coño mundo”, soltó efusiva.

Karol G también tiene una mención especial en la gala al llevarse tres reconocimientos, entre esos los más importantes. El primero que subió a recoger fue por la categoría Mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito. “No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer. Qué chimba”, dijo feliz. También fue la ganadora de Álbum del año, y ahí no pudo contener las lágrimas. Sin duda, este último disco ha marcado un antes y un después en su carrera.

La cantante colombiana Shakira durante su actuación en la gala anual de los Latin Grammy, celebrada en Sevilla. Julio Muñoz //efe

Como era de esperarse, Shakira también arrasó y se llevó tres. Uno de ellos lo comparte con su compatriota Karol por el tema TQG, que ganó en mejor Fusión/interpretación urbana. La Bzrp Music Sessions, Vol. 53 fue galardonada como Canción del año y Canción pop.

“Se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada. Solo se recuerda el futuro”, expresó la barranquillera en su último discurso de agradecimiento.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla acogió a artistas de todas partes de Hispanoamérica. Fue testigo de que las mujeres están en su momento más fructífero en la industria. Y reivindicó al flamenco como un género musical universal.

(Antes de que sigas leyendo, mira esta nota: Ale Cerati y otro espectáculo de película)

OTRAS 'MUJERONAS' QUE TRIUNFARON

Taylor Swift: "No me arrojen 'regalos' en el escenario" Leer más

Luego de que Karol G recibiera el premio a Mejor Álbum del Año, se escuchó a Laura Pausini gritar: “Mujeronas esta noche”. La gala definitivamente fue femenina. Natalia Lafourcade se alzó también con tres galardones: Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y uno de los más importantes de la noche: Grabación del año. Todos ellos por su producción titulada De todas las flores. “Es mi disco más personal y lo hice en un momento en el que me sentía toda rota. La música me enseñó y me sanó”, expresó la mexicana. Julieta Venegas ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal por Tu Historia y la cantautora Joaquina, de 19 años, fue reconocida como Mejor Nueva Artista.

La mexicana Julieta Venegas durante su discurso en la premiación. Julio Muñoz // EFE

PRESENTACIONES QUE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Alejandro Sanz rememora Corazón partío “Hay tres cosas que me hacen sentir especialmente orgulloso: ser español, músico y miembro de la Academia Latina de la Grabación. Querida familia de la música, bienvenidos a la música, que es un faro de esperanza. Es la voz y la belleza, la paz y la hermandad en medio del dolor. Tiene ese poder de curar un corazón partío”, dijo el español antes de interpretar su icónico tema con una puesta en escena muy andaluza, acompañado de un cuerpo de baile.

CAMILO CON MANUEL CARRASCO, IZA Y ÉDGAR BARRERA

El artista colombiano se subió al escenario para cantar con Manuel Carrasco el tema Salitre, estrenado hace unos días. Después, se unió la brasileña Iza y el compositor Édgar Barrera para interpretar Pegao en una versión más caribeña.

Daniela Ruiz: “Vivir en la incertidumbre es una lección por aprender" Leer más

(También te puede interesar: César Veiga: "Todo lo que gano en OnlyFans va para mis perros")

EL DATO

Édgar Barrera se convirtió en el primer artista en ganar el primer Latin Grammy internacional en la nueva categoría de Compositor del año. El mexicano ha sido una pieza fundamental en la carrera de Camilo. Han creado juntos casi todos sus éxitos, entre los que destacan Pegao, NASA, Ambulancia, 5:24, entre otras.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!