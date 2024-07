'Entre pre-textos y post-textos' una muestra para sumergirse en la creación

Los libros de artista son objetos que combinan texto, imagen y otros elementos para crear experiencias multisensoriales y que generan, principalmente, reflexión e interacción con quien los mira. Son esa intersección entre el arte y la literatura, los contenidos y los formatos, los soportes y las técnicas.

Y en Entre pre-textos y post-textos, muestra que abrió sus puertas en la galería Arte Actual de la Flacso, se pueden observar no solo uno o dos, sino diez libros de artista de creadores de cuatro países.

“Cada generación interpreta y reinventa conceptos. Para los más puristas, las nuevas generaciones destruyen la lingüística y los preceptos de la estética. Para los más contemporáneos, todo está por (de)construirse y (re)crearse. En este babel conceptual, los libros de artista son y no son libros”, explica Sara Bolaños Muñoz, quien realizó el acompañamiento curatorial de la exposición.

Los libros de artista son, sin embargo, polémicos pues para una gran parte de la crítica internacional, estos no pertenecen al mundo del arte.

La muestra recoge los libros de artistas y objetos intervenidos de diez creadores. Leonardo Velasco Palomeque

“Hay un debate recurrente, porque un sector de la crítica considera que el libro de artista no pertenece a larte, sino a la literatura. Y realmente es una fusión, un híbrido. Se habla de él como de un lenguaje nuevo, pero hay que tener en cuenta que desde los años veinte del siglo pasado hay registros de libros de artista. Aun así, no hay un único criterio sobre qué es y cómo se estudia”, dice Bolaños Muñoz.

No obstante, para ella, la evolución contemporánea de esta propuesta es crucial, porque mira hacia afuera, hacia el espectador.

“Hay una intención muy clara hacia la interacción y hacia el espectador, que interpreta al libro de artista y lo hace suyo”, indica.

La muestra recoge las creaciones de los ecuatorianos Andrea Alejandro Freire, María del Pilar Gavilanes, CH Mosquera, Santiago Maldonado y Tania Rivadeneira, los colombianos Karl Jansen Gutiérrez, Samuel Lasso, Daniel Felipe Rodríguez, la mexicana Natalia Ludmila y la peruana María Lucianna Aguilar (Hija de la coca).

Cada creador cuenta con su propia estación, en la que exhibe su libro de artista y pequeñas piezas intervenidas.

Los libros de artista recogen textos, dibujos y más. Leonardo Velasco Palomeque

“Mi interés por el libro de artista surgió cuando estaba estudiando en Argentina. Me llamó mucho la atentción cómo trabajaban con los negativos de fotos, y fui incorporando ese estilo a mi trabajo audiovisual. Siento que trabajar en este formato enriquece mi trabajo, pues me permite no quedarme solo con lo analógico o lo digital”, señala CH Mosquera.

Con él concuerda Karl Jansen Gutiérrez, quien trabaja en torno a la observación de plantas ruderales en espacios urbanos transformados por el ser humano.

“Me pareció que esta era el formato correcto para trabajar en base a las plantas y su relación con la ciudad y el ser humano porque permite incorporar el dibujo y preservar muy bien las huellas”, comenta.

Entre pre-textos y post-textos se podrá visitar hasta el martes 16 de julio en la galería, ubicada en La Pradera y Diego de Almagro.

Ir más allá de la mirada

Además de contemplar los libros de artista, ‘Entre pre-textos y post-textos’ ofrece una propuesta interactiva que consiste en talleres y visitas guiadas, destinadas a que el público pueda participar en los procesos de creación y comprenderlos.

El pasado fin de semana, doce personas participaron en el taller ‘Tarjetas Dípticas Textiles: Desnudando la Creación Textil’ dictado por la artista peruana María Lucianna Aguilar (Hija de la coca). En este, los asistentes trabajaron en pequeñas libretas textiles, trabajando desde su propia perspectiva, la conexión íntima entre la mujer y la presencia o ausencia de útero, las maternidades y la feminidad.

El pasado sábado, la artista peruana María Lucianna Aguilar dictó un taller en la galería. Leonardo Velasco Palomeque

El miércoles 10 y jueves 11 de julio, el artista CH Mosquera dictará el taller ‘Fotozines con imágenes del archivo familiar’, de 10:00 a 13:00, en el que se trabajará con la intervención de fotografías familiares antiguas, así como el uso de collage y fotobordado.

El viernes 12, María del Pilar Gavilanes ofrecerá un taller de escritura a partir del poemario ‘Doble viernes’, mientras el que sábado 13 de julio habrá una visita guiada con los artistas, a las 11:00.

El último taller será dictado por Andrea Alejandro Freire, el 16 de julio, de 15:00 a 18:00. En este, la artista explorará la conexión entre el cuerpo y la palabra a través del movimiento. Todos los encuentros son gratuitos.

