La ruptura y reconstrucción de Marcela Ormaza

“Nos gusta ver a la gente bien, sana y feliz. No queremos ver el dolor, el padecimiento o la enfermedad. Nos incomoda y no sabemos qué decir o cómo sentirnos”, reflexiona la artista quiteña Marcela Ormaza.

En 'Cronología de un trastorno', la creadora recoge obras elaboradas a lo largo de sus quince años de lucha contra el cáncer de mama, y en ellas retrata las distintas etapas de su proceso.

La muestra abrió sus puertas en la galería Sara Palacios, en Nayón, y estará abierta hasta mediados de julio.

“A mí más bien me incomoda que solo se quiera narrar la sanación, pero no la terrible dificultad que presenta esta enfermedad y las etapas por las que uno pasa. Es como si mostrarlo fuera una debilidad. A mí en cambio me parece que hay una sensibilidad y una empatía enorme en compartir ese proceso”, analiza.

'Cronología de un trastorno' se inauguró en la galería Sara Palcios, ubicada en Nayón. Leonardo Velasco Palomeque

Las piezas abordan su creación desde poco antes de recibir el diagnóstico, y concluyen con la noticia de su remisión y sanación.

“Cuando haces el recorrido puedes ver las distintas etapas. Puedes ver cómo me voy enfermando y también cómo me voy sanando. Hay piezas llenas de ternura y hay piezas llenas de ira, hechas como un desahogo”, explica.

Y efectivamente es así, pues una de las características más curiosas de la exposición es la enorme variedad de técnicas y materiales a través de los cuales Ormaza crea.

La muestra inicia con un grupo de fotografías análogas y con doble exposición, en las que se vislumbran partes del cuerpo de la artista. Las imágenes dan paso a una serie de lienzos donde se recogen retratos abstractos intervenidos con frases e íconos tradicionales de Occidente.

“Las cruces son un tema recurrente en mi obra, porque hablan de la presión de una sociedad que reprime y que se manifiesta por íconos y símbolos”.

Para Ormaza, compartir la crítica social y su discurso sobre la vulnerabilidad con la audiencia era vital, pues como docente universitaria considera que la honestidad con uno mismo es crucial para el proceso de creación de todo artista.

“Si yo no soy capaz de mostrar mi luz y mi oscuridad, ¿cómo le pido a mis alumnos que lo hagan? Creo que uno puede estar en negación, o puede mentirse a sí mismo para verse mejor ante otros, pero en el fondo somos conscientes de ello. Cuando creas, esa búsqueda del yo más íntimo debe salir a la luz”.

Obras como 'Comunicación incompleta, fantasmas alimentados de ficción' y 'La metamorfosis' permiten ver el desgaste de la alegría, mientras que otras piezas muestran la búsqueda de la paz, como 'Lo que no es piedra es luz'.

Las piezas de Ormaza retratan su lucha y su sanación. Leonardo Velasco Palomeque

Y si bien la artista considera que quizás el proceso de sanación puede ser ajeno para muchos, considera que el público se puede identificar con la sensación de derrota y la necesidad de levantarse. “Siento que un cáncer u otras pérdidas son un reencuentro para volver a empezar de cero en la vida”.

Una artista multifacética

Marcela Ormaza es doctora en Artes y máster en Pedagogía de las Artes por el Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, EE. UU. Estudió Artes Contemporáneas en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es docente de la carrera de Artes de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

El trabajo de la artista ha estado fuertemente ligado a la creación audiovisual y a las imágenes intervenidas, a través de las cuales ha abordado temas como el cuerpo, la política, el deseo, los roles sociales, la identidad de género y el machismo.

Sus piezas han aparecido en numerosas muestras colectivas en el país y en Estados Unidos.

Entre sus proyectos emblemáticos está la pieza Adanes y Evos, que fue parte de la muestra Arte Mujeres Ecuador, desarrollada por el colectivo La Emancipada.

Esta, que generó polémica tras la exposición en 2012, exhibe un fotomontaje digital, realizado con una serie de tres fotografías en las que se replantea la concepción del género, mostrando a una persona de rostro con facciones masculinas y genitales femeninos.

