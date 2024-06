La Palabra no Muere, un festival recuerda a periodistas asesinados

Sobre las tablas del Ochoymedio hay un casco militar y un teléfono de redacción. También una arena que en lugar de burladeros tiene teclados y pantallas titilantes bajo las que se desplegarán las leyendas “Gobierno” y “Censura”.

El festival Guagua cine expone el talento de niños y jóvenes Leer más

(Te puede intersar: Drama y pasión en Quito: así se vivirá la fiesta escénica latinoamericana)

El torero, con su capote, es el jefe de una redacción, interpretado por el actor Pablo Tatés. La portada anhelada, de Últimas Noticias, es la silueta de los tres con un titular en letras mayúsculas: “¡Libres!” También es el título del monólogo teatral dirigido por Alejandra Albán, de la compañía Teatro de la Pandemia.

La obra, “basada en una historia real para valorar el periodismo comprometido”, es parte de la agenda del II Festival de cine internacional La Palabra No Muere, ciclo organizado para no olvidar el secuestro y asesinato del equipo de prensa de El Comercio ocurrido entre marzo y abril de 2018, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Un día, mientras daba clases de arte en la Universidad Central, sus estudiantes le preguntaron a Tatés ¿cómo abordaría la historia del reportero Javier Segarra, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra? Respondió que sería poéticamente –como en el monólogo–, no desde el plano del entretenimiento, contó el actor a un grupo de espectadores en el cine Ochoymedio.

Tatés fue colega de los periodistas asesinados. La obra Libres se estrenará en el Teatro Variedades. Karina Defas

Había sido colega, compañero de ellos durante una década. “Aún no puedo creer que el gobierno de (Lenín) Moreno haya tardado en reconocer que mis compañeros estaban desaparecidos”, comentó Tatés. “Tampoco termino de procesar que mi colega Sara Ortiz (periodista de EXPRESO), a quien conozco desde hace muchos años, esté siendo asediada por el narcotráfico” (la periodista recibió amenazas en abril pasado).

Quito: Dos recitales celebran el rock y lo clásico Leer más

Es la historia de muchos periodistas, recordó Albán. Para esta directora, y también actriz, el trabajo escénico “es poetizar, metaforizar y universalizar una lucha que se hace colectiva”. La cercanía personal del intérprete le permitió integrar al libreto su recuerdo de los tres periodistas, aunque con otros nombres (David, Francisco y Sebastián).

RELACIONADAS Cinco historias del cine para darle sentido a la vida

En el texto hay referencias al libro ‘Rehenes’, de Arturo Torres y Amaría Belén Arroyo, aunque termina con escenas de ficción. La portada, con la silueta de los tres, preparada para su liberación, existió. No llegó a imprimirse.

Durante la primera edición del festival, se anunció la producción de la obra de teatro protagonizada y escrita por Pablo Tatés. El estreno será el sábado 13 de julio (19:00), en el Teatro Variedades “Ernesto Albán”. Habrá funciones en la Universidad Politécnica Salesiana (16 de julio) y en la sala Zero No Zero de la Casa de la Cultura (19 y 26 de julio).

Un conversatorio fue parte del preestreno y lanzamiento del festival. Karina Defas

Memoria y reflexión

En el preestreno de ‘Libres. Sin miedo a decirlo’ también estuvo el periodista Carlos Mora, exeditor del Últimas Noticias y parte del colectivo Nos Faltan Tres’, que gestiona el festival. “Eran personas muy valiosas para el oficio”, señaló, “pese a grandes esfuerzos, a contracorriente y contra la oficialidad, de muchos compañeros, en plantones y publicaciones, no pudimos verlos libres. Todavía no alcanzamos esa liberación, la violencia actual todavía no nos permite estar libres”.

Un evento de la UCSG honra las raíces culturales de pueblos indígenas Leer más

El educador Ricardo Rivas, activista y hermano de Paúl, señaló que “la desclasificación de información que se esperaba desde 2018 fue un hito en el sentido de la una sentencia de la Corte Constitucional, no puede haber información secreta sobre vulneraciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, este gobierno que debe cumplir la sentencia nos entrega la mitad de la información. Tenemos que seguir en la lucha, que no es personal. Las luchas son en función de algo más grande, buscar una verdad que no puede ser a medias”.

La II edición del festival de cine La Palabra No Muere vuelve al @8medio este 27 de junio. El festival se hace en memoria del equipo de El Comercio, asesinado en 2018, por eso lo abrimos con una obra de teatro basada en este terrible asesinato.https://t.co/rH1Uk19q2R — Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) June 23, 2024

“El Estado en Ecuador no tiene una política de protección a periodistas, tenemos encubrimiento, impunidad y una impavidez sobre lo que pasa”, comentó César Ricaurte, de la ONG Fundamedios. “Este gobierno, de forma autoritaria, está construyendo un autoritarismo 2.0. Lo más peligroso es que hay mucha gente que está apoyando eso. Nos lo muestra el caso de la expulsión (en un informe secreto se basó el Ministerio del Interior para que Cancillería revoque la visa a la periodista cubana) de Alondra Santiago, no prendimos nada si avalamos eso”.

La agenda del festival

La segunda edición del festival “La Palabra no Muere” irá del jueves 27 a domingo 30 de junio, en el cine Ochoymedio (La Floresta). México está en el centro de la programación, pero se proyectarán documentales de España y Eslovaquia también. Las películas “retratan las presiones que sufren los periodistas en su trabajo, pero también la respuesta que se está dando en varias regiones para luchar contra el silencio”, han descrito los productores.

Don Goyo en cines: “Hemos retratado algo en extinción” Leer más

A las 19:00 de este viernes, 28 de junio, se proyectará el filme ‘The Cartel Project’, de Jules Giraudat (Forbidden Stories), sobre el trabajo de la periodista mexicana Regina Martínez, asesinada en 2012 y denunciar vínculos criminales que tienen su origen en México, pero que engloba relaciones comerciales con Estados Unidos y países de Europa y Asia.

El precio de las entradas para cada proyección de esta semana es de cinco dólares.

La cartelera del festival

‘The Kiling of a Journalist’ (Documental en inglés) Es la historia de un joven periodista de investigación y su prometida, que son brutalmente asesinados en su casa de Eslovaquia. Sus muertes inspiran las mayores protestas en ese país europeo desde la caída del comunismo. El giro inesperado se da cuando una fuente filtra el expediente secreto del caso de asesinato a los colegas del periodista asesinado. En él se incluyen los ordenadores y las comunicaciones cifradas del presunto autor intelectual del asesinato, un hombre de negocios estrechamente relacionado con el partido gobernante del país.

Función: sábado 29 de junio (16:00)

Ciclo ‘Mujeres en acción’ contiene la miniserie ‘Mundos huérfanos’, de cuatro episodios, que revela las experiencias de reporteras y fotógrafas mientras cubrían conflictos hoy abandonados por los medios y la comunidad internacional, con un relato riguroso y distinto. Dirigido por: Mayte Carrasco, periodista, reportera de guerra, directora de documentales y novelista.

Funciones: sábado 29 de junio (19:00)

RELACIONADAS Quito busca ampliar su acogida cinematográfica

‘Estado de silencio’ (Documental de 83 minutos) Lo realizó la productora ‘La corriente del Golfo’, fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, y sigue a cuatro periodistas: Marcos Vizcarra (Sinaloa), Jesús Medina (Morelos), Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino (Chiapas) en su trabajo del día a día, mostrando los obstáculos y los riesgos a los que se enfrentan cuando denuncian las injusticias y la corrupción que se vive en el país.

Función: domingo 30 de junio (16:00)

‘Mensaje Interrumpido’ (Documental de 62 minutos) Muestra a Ernesto Aroche en una investigación que se ve obstaculizada por el gobierno de Puebla, México. Mayra Cisneros huye de Coahuila después de ser secuestrada. Flor Hernández es amenazada por denunciar autoridades en Oaxaca. Y Jesús González cubre nota roja en Tamaulipas, a pesar del riesgo a ser agredido nuevamente.

Función: domingo 30 de junio (18:00)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!