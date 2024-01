Estas portuguesas conquistan las redes con su estilo

¿Quiénes son estas chicas portuguesas y por qué su estilo de vestir está llamando tanto la atención en las redes sociales? Los looks descomplicados, divertidos, coloridos y que no pasan desapercibidos son la carta de presentación de las influencers de moda del país europeo.

En un mercado un tanto saturado, estos personajes han sabido darle la vuelta al contenido que gira alrededor de la moda y el lifestyle, dándole un toque más cotidiano y relajado que ha provocado un crecimiento repentino en su comunidad de seguidores.

Su estilo consiste básicamente en un gran mix de estampados, distintas tonalidades, texturas, patrones y muchas superposiciones. Eso sí, siempre manteniendo la comodidad en primer lugar. Las prendas oversize y holgadas son sus favoritas.

A pesar de que en Portugal también se vive el invierno en esta época del año, esta estación climática no es tan fría como en otros países del continente, lo que les permite a las ciudadanas seguir vistiéndose alegres y llamativas.

Difícilmente se ven looks totalmente sobrios y lisos, y si es que los hay, los accesorios como lazos en el pelo y gafas de sol levantan los outfits inmediatamente. Se las ha llegado a comparar con las garotas de Brasil, que son las mil estampas, los mil colores y una forma de vestir libre y alegre que representa a las mujeres de Río de Janeiro.

Sus propuestas pueden servir fácilmente de inspiración para las personas que viven en países latinoamericanos, como Ecuador, donde en varias de sus ciudades el calor es una constante. Écheles un vistazo para que así este 2024 pueda renovar su armario con prendas más entretenidas y joviales.

VICKY MONTANARI, SIN MIEDO A NADA

Cuenta con más de 350 mil seguidores en Instagram y se ha convertido en la nueva musa de la moda no solo en Europa, sino también en varios países latinos a los que ha llegado su estilo. No importa la época del año, siempre veremos a Vicky con looks coloridos y con estampados, rompiendo así el mito de que solo se pueden usar en épocas o lugares con clima cálido.

RITA MONTEZUMA DE CARAVALHO, INSPIRACIÓN ESCANDIVANA

Se dice que todo este boom de prendas coloridas y llamativas viene de las mujeres danesas y que ahora se ha ido expandiendo por todo Europa. Cada país tiene su estilo de vestir y, últimamente, Portugal se ha vuelto el centro de atención.

Otro de los nombres que resalta es el de Rita Montezuma. Sus vestidos largos y sueltos, así como chalecos de distintas formas, tamaños y colores son sus piezas icónicas y representativas. También es fan de los conjuntos de pantalón y camisas de lino y sueltas, perfectos para los días de playa.

Los accesorios también son la clave del éxito en sus outfits. Ella es fan de usar grandes ‘scrunchies’ para hacerse una cola o una rosca en el pelo.

Otra cosa que no le puede faltar son las gafas de sol. En una entrevista, la influencer aseguró que haber vivido en grandes ciudades por mucho tiempo de su vida influyó en la construcción de su imagen actual. Ahora vive en Lisboa, ciudad en la que nació.

CAETANA BOTELHO AFONSO, DESENFADADA Y ATREVIDA

“Creo que lo que me caracteriza es la espontaneidad con la que juego con los colores. Sin embargo, también me gustan los looks sencillos y frescos. Por eso, creo que mi estilo es una mezcla fresca entre sencillo y divertido”, asegura la influencer de 21 años.

Ella se pasea por las calles de Lisboa y el mundo, provocando que todos se volteen a verla gracias a la construcción de sus looks en los que resaltan la combinación de tejidos. Es muy vanguardista y de vez en cuando da lecciones de cómo ser clásica sin perder el estilo.

SI SE VA A LA PLAYA, TOME NOTA

Llegaron los meses de playa en la ciudad. Los fines de semana, los principales balnearios de la costa se llenan de visitantes que van a aprovechar los días de sol. Este es un momento para que estos looks le sirvan como ejemplos e inspiración al momento de vestirse.

En esta temporada arriésguese, y siguiendo los estilos de estas influencers, atrévase a combinar estampados o a usar pantalones largos y camisas de telas frescas, aunque no sean las típicas prendas que suele utilizar en la playa. Olvídese de solo dar cabida a shorts o faldas de jean, y juegue con su creatividad.

