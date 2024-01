La música ha transformado la manera que tiene El David Aguilar de transitar su vida, sus emociones y sus pensamientos. En 2003 empezó su camino en la industria y ya van más de 20 años de trayectoria.

Muy arraigado en la música popular mexicana, el artista usa en sus canciones un amplio lenguaje a manera de poemas. Su marcada y diferente manera de componer, que va un poco a contracorriente con lo actual, ha hecho que en unos años en los que impera el rápido consumo musical, la gente se detenga a escuchar su propuesta.

Esta cualidad diferenciadora le ha traído once nominaciones a los Latin Grammy. La última fue el año pasado en la categoría canción popular, por 'Cicatriz radiante'. Pese a que no obtuvo el premio, el cantautor celebra el elogio que le dan a su música.

En esta entrevista, Aguilar habla abiertamente de la creatividad, la composición y los planes que tiene para este 2024 con su proyecto solista.

Cicatriz Radiante

Aunque el tema fue lanzado en 2022, este fue la razón para obtener su undécima nominación a los premios Grammy Latinos 2023. El título es un contraste optimista al intentar ver lo positivo en el dolor.

“Ese es justo el chiste de la canción, habla sobre un amor que está atrapado en la fachada de una ciudad. La voz cantante asume que la cicatriz tiene algo lindo, es una declaración de belleza por algo que dolió”, argumenta.

Para él, el tema va sobre la voluntad y cerrar un ciclo pero de manera luminosa por determinación. La frase que lo resume dice: “Qué bonito andar con tanta cicatriz radiante en la mirada”.

El amor, el dolor, también lo social...

Para el mexicano, existen temáticas muy puntuales e idóneas para escribir canciones, que en su mayoría tienen que ver con la melancolía, la fiesta, el dolor, el amor y la vida social. De eso se ha dado cuenta con el tiempo, y no es una limitación a la hora de crear. “Ser autor de canciones se trata de aprender a seleccionar los temas. Aunque sean muy escabrosos, uno aprende a colarlos en esas plantillas de lo que suelen ir la mayoría”, revela.

Cuenta que a él se le da natural escribir temas melancólicos, aunque no tienen que ver principalmente con la tristeza. “Yo lo defino como la ‘saudade’ portuguesa, un poquito de nostalgia, pero es también una cosa muy viva y tiene euforia. Ese sentimiento es para mí el que nutre mis canciones”.

Pero para él no hay nada mejor que componer sobre temas sociales, de carácter universal. “Aunque me gusta lo romántico, no suele ser la mayor parte de mi obra. Esta va de otras cosas también, como lo social, situaciones confesionales o dilemas filosóficos”, finaliza. Escuchar la discografía de Aguilar es pasearse por una variedad sonora y de composición.

Su mano ha escrito alrededor de 500 canciones. Cortesía

La magia de la música

Su mano ha escrito alrededor de 500 canciones a lo largo de su carrera. Para él, hay un cierto grado de misterio en lanzarlas, ya que muchas veces aquellas por las que no apostó nada son las que trascienden.

Un ejemplo de ello es 'Soledad y el mar', un tema que escribió junto a Natalia Lafourcade en modo experimento para probar su dinámica juntos. La hicieron en una tarde y, días después, ella decidió grabarla. Hoy es una de las canciones principales de la carrera de la mexicana, pues cuenta con más de 81 millones de reproducciones en Spotify.

Compartir de forma natural

Es una creencia general que muchos artistas son celosos con sus creaciones y que no les gusta compartir detalles previos hasta que estas estén completamente finalizadas. El cantautor rompe con este paradigma y cuenta que él tiene una manera natural de testear sus canciones antes de que salgan: las pone en reuniones con sus amigos y aprovecha para observar las reacciones y escuchar los comentarios.

Otra buena manera de descubrir si un nuevo tema va a gustar es estrenarlo en vivo. “Por los aplausos que recibes y las caras de las personas después, te das cuenta de si tiene un alcance más general o más local”.

Lo que viene

Este mes, el mexicano tiene programado presentar una colaboración súper especial. Solo adelanta que es con un artista masculino radicado en España. Muchos nombres vienen a la cabeza con esta pista. ¿Jorge Drexler?, le preguntamos, pero se queda callado.

Presentará un nuevo disco en febrero o marzo. Cortesía

Cuenta también que en febrero o marzo presentará un nuevo álbum, conformado por 13 temas que produjo junto al grupo español-venezolano Çantamarta. “Son canciones eclécticas y muy variadas. Es un disco muy divertido y yo estoy esperando que parta el hielo en mi carrera. Nunca me había abierto a trabajar con tanta gente, siempre hacía todo yo con mis productores. Solté un poco. Es muy mío, pero más de todos”, concluye.

