Jodie Foster no se queda callada y critica a los jóvenes actores

La reconocida actriz Jodie Foster (61) ha criticado a la llamada Generación Z (los nacidos entre 1996 y 2000) y dice que le resulta difícil trabajar con actores jóvenes por su supuesta falta de rigor en el ambiente laboral.

Governors Awards: Así lucieron en la gala Leer más

“Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo. Me dicen: ‘No me siento bien. Hoy voy a llegar a las 10:30’. O en los correos electrónicos les digo que hay algo que es gramaticalmente incorrecto y les pido que corrijan sus faltas de ortografía y comentan: ‘¿Por qué haría eso? ¿No es eso algo que me limita?”.

Pero aquello no indica que no apueste por el talento de los jóvenes actores y actrices de Hollywood. Bella Ramsey, nominada al Emmy por 'The last of Us', recibió la ayuda de Foster en un evento público de Hollywood.

Estas palabras se suman a otras recientes en las que critica el cine de superhéroes. “Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas diferentes. Esperemos que la gente se canse pronto”.

Jodie Foster, con 3 años, ya sabía leer y protagonizaba anuncios televisivos. A los 13, estelarizó 'Taxi Driver' (1976), donde interpretó el papel de una prostituta menor de edad junto a Robert De Niro que le valió su primera nominación al Óscar.

Sepultura: luego de 40 años se despide de los escenarios Leer más

Poco a poco fue escalando en el mundo cinematográfico hasta convertirse en una de las mejor pagadas de la industria con 20 millones de dólares por película. Ya tiene a su haber dos Óscar, uno por 'Acusados' (1989) y otro por 'El silencio de los corderos' (1992). Su lesbianismo era un secreto a voces.

(Te invitamos a leer: Plaza Sésamo se solidariza con los niños de Ecuador)

Sorprendió tras recoger el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera en la gala de los Globos de Oro 2013, cuando confesó que “realmente salí del armario hace miles de años”. Es protagonista de la cuarta temporada de la serie 'True detective'.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!