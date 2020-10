Poly Ugarte: "Tener cáncer es darle un giro total a la vida"

En 2006, a la abogada y política Poly Ugarte, nacida en El Oro, se le diagnosticó cáncer de mama. Desde entonces se convirtió en una activista y creó la Fundación que lleva su nombre para fomentar la prevención de esta enfermedad.

Además lanzó la campaña Tócate y ha organizado campañas, marchas y armado clínicas móviles en diferentes ciudades del país. El lunes 19 se conmemorará el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

El tiempo pasó y usted sigue fiel a la causa…

Hace 14 años me diagnosticaron cáncer en el seno derecho, pero hace cuatro años también me extirparon el izquierdo porque tenía un 75 % de posibilidad de que se desarrolle en ese pecho. Tener cáncer es darle un giro total a tu vida. Yo era empresaria y dejé todo por seguir una causa, nunca esperé la masiva respuesta. No entiendo cómo lo hemos hecho porque no tenemos apoyo del Estado.

Siempre lo enfrentó con ese optimismo contagioso...

Lo enfrenté con mucha fe porque le pedí a Dios una segunda oportunidad de vida. Sabía que en algún momento lo iba a servir, pero no imaginé que iba a ser pionera en la lucha contra el cáncer de mama. También quería salvar vidas.

Generalmente las mujeres se plantean la pregunta ¿por qué a mí?...

Yo también me hice esa pregunta. Siempre pensamos que no nos va a ocurrir. Pero nos pasa y es más triste cuando no hay recursos económicos. En estos años he visto mujeres abandonadas por sus parejas, además les cortan los pechos con los que alimentan a sus hijos y como consecuencia de ello, tratan de taparse hasta con papel para que no se vea el hueco que les queda.

En su caso, ya sabe la respuesta...

Dios me hizo enfrentar esta situación porque conocía mi forma de ser, que le pongo pasión, amor y decisión a esta lucha. Hemos logrado mantener la fundación, a pesar de que muchas veces no hemos tenido los recursos.

¿Ya hay conciencia de tocarse (autoexplorarse) o todavía existe resistencia?

Toca siempre ser preventivos. Soy una mujer que decidió que mi causa de vida sea la prevención del cáncer. Primero era el de mama, ahora ya incluimos las pruebas para detectar el cervicouterino y el de próstata en los hombres. A veces no hay conocimiento de la enfermedad y existe miedo.

Nosotros educamos con charlas en los colegios y universidades y desde ese momento se hace un factor multiplicador, porque esos jóvenes van a sus casas y repiten sobre la importancia de tocarse, hacerse una prueba. Al principio se jugaba con la palabra ‘tócate’ cuando lanzamos la primera campaña; luego se cambió la mentalidad de la importancia de autoexplorar los pechos.

Todavía de manera científica no se conocen las razones de este cáncer, lo que salva es la prevención.

¿Ha temido que la enfermedad regrese?

Creo que cuando me extirpé el otro seno, esa probabilidad bajó y el temor también. Una chica de 25 años me comentó que consideraba sacarse su otro pecho porque no quería levantarse todos los días con el miedo de que la dolencia vuelva. Son decisiones que hay que tomar.

Dicen que detrás de cada enfermedad hay emociones o sentimientos ocultos. Se relaciona al cáncer con los resentimientos...

Muchos dicen que el cáncer del seno es un cáncer del alma, de sufrimiento por diferentes situaciones. Yo he podido ver en la Amazonia que el índice de la enfermedad es muy bajo. Estas personas viven de manera natural, comen mejor, no existe el estrés. Este mal afecta más las zonas urbanas que a las rurales.

En las ciudades, las mujeres trabajan, atienden un hogar con hijos y esposo, y ahora la pandemia. Aquello provoca mucha tensión, un desbalance hormonal y ya sabemos las consecuencias, porque esto se dispara.

Las mujeres tienen que delegar, compartir, y los hombres deben comprender y apoyarlas. Lastimosamente estamos en una sociedad que todavía no lo asimila.

“Veo la vida desde otra perspectiva”

La hermana de la presentadora Michela Pincay, Iesmín Pincay, cuenta que descubrió que padecía de cáncer en abril del 2011. “El diagnóstico inicial fue cáncer de mama. Posteriormente apareció a nivel óseo y luego en los ganglios. Era una bolita en el seno derecho.

Me sometí a una mastectomía radical y luego a varias cirugías de reconstrucción. Después de casi 10 años sigo en tratamiento con quimioterapia. Realmente para mí fue un cambio de vida. Me enseñó a verla desde otra perspectiva. Valorando más, siendo resiliente”.

Existe esperanza

La abogada cubana Ana María Polo, reconocida por su programa 'Caso cerrado' que emite Ecuavisa, en 2003 debió enfrentar un agresivo tumor que pensó la vencería. “Al principio parecía toda una tragedia”.

Por eso aconseja que, si se tiene más de 40 años, hacerse una mamografía anual, el autoexamen y mantenerse activa. Ella se sometió a una masectomía radical del seno derecho.

Cynthia Nixon, la protagonista de 'Sexo en la ciudad', no divulgó su enfermedad para que la prensa amarillista no la persiguiera. Fue diagnosticada en 2006 y recibió radioterapia, luego de que le extirparon un tumor. Y es que tanto su abuela como su madre padecieron la dolencia, razón por la cual la actriz se practicaba mamografías desde los 35 años. Ahora es una activista.

Tras haberle sido diagnosticado un tumor en los ovarios en 2003, la actriz Kathy Bates descubrió que también padecía cáncer de mama, así que en 2012 se sometió a la extirpación de los dos pechos. “Mi madre y mi sobrina tuvieron la enfermedad, mi tía murió por ella”.

La campaña #500 tócate

En octubre del 2007 se constituyó la Fundación Poly Ugarte para informar y concienciar a la población sobre la prevención y detección precoz del cáncer de mama.

Al año, en el centro médico (La Garzota I etapa, Mz. 13, V.1) se atienden aproximadamente a 80.000 personas y en las campañas se visitan generalmente 6 provincias.

Según Globocan, en Ecuador se dan 2.787 casos de cáncer de mama cada año.

Por ser el 19 de octubre, el día internacional de esta enfermedad, la fundación organiza siempre campañas en Guayaquil durante el mes. En esta ocasión #500 tócate, 500 exámenes de mamas gratuitos.

“Ya comenzamos desde el 1 de octubre. Por la pandemia no se puede hacer un evento masivo. Por ello se ha hecho la campaña a través de las redes sociales, Instagram y Facebook”, cuenta Poly Ugarte.

Añade que en estos meses se paralizó la atención oncológica en los hospitales Guayaquil, IESS y Solca. “Lo que trajo como consecuencia interrupción en los tratamientos y operaciones, muchas veces regresa la enfermedad y se dan aumento de casos”.

El 24 y 25 de este mes en el coliseo Edmundo Valdez en Milagro se instalará un ecógrafo móvil con el apoyo del Municipio. “Con las respectivas medidas de bioseguridad se atenderá aproximadamente a 1.400 personas, se hará el chequeo y la mamografía. Si se detecta algo se lo derivará a Solca, ya que existe un convenio con este centro de salud”.