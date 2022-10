Parece que fue ayer cuando Joaquín (67) y Lucía (61) Galán lanzaron el inolvidable tema 'Olvídame y pega la vuelta', convertidos en el dúo Pimpinela. Han pasado 40 años y se han mantenido vigentes con éxitos como 'A esa', 'Valiente', 'Una estúpida más', 'La familia', 'Por ese hombre'... o con temas como 'Payaso', '2020, el año que se detuvo el tiempo', 'Traición' o 'Siempre vivirás dentro de mí', dedicado a su madre, María Engracia, quien falleció a los 96 años.

No es la primera vez que los hermanos, nacidos en Argentina, vendrán a Ecuador. El 26 llegarán en la mañana y tienen previsto una reunión con la prensa en la tarde. Guayaquil y Cuenca son parte de su gira para celebrar 4 décadas en los escenarios, donde le cantan al amor, desamor, a las traiciones y no faltan las peleas y los reproches que suelen tener las parejas y se plasman en estas letras.

Nunca planearon cantar juntos. En la adolescencia, Joaquín era parte de la banda Luna de Cristal, mientras que Lucía tomaba clases de actuación y era corista. Desde Argentina, EXPRESIONES conversó con ellos. No han hecho exigencias fuera de lo común. Como profesionales que son lo que les interesa es la puesta en escena de sus conciertos. Acaban de regresar de una gira en España y una presentación en Uruguay.

Algunas veces los hemos visto cantar tanto en nuestro país, como en su tierra, Argentina. Siempre ha sido un lleno completo.

Decía Carlos Gardel cuando cantaba 'Volver' que es un soplo la vida, que 20 años es nada, pero 40 años no son cualquier cosa...

Joaquín: Menos que nada (risas). Son 40 años que pasaron rápido. No nos hemos dado cuenta porque estamos haciendo lo que nos gusta, vamos viviendo con eso, porque es parte de nuestras vidas. En nuestro caso tuvimos la suerte de poder hacer y disfrutar lo que nos apasiona.

Lucía: Siento como si hubiéramos empezado ayer.

Son pocos los que hacen lo que les gusta.

Lucía: Así es, no siempre se puede y es un privilegio.

Solo la pandemia que vivió la humanidad logró lo que nadie ni nada había podido, ‘separar’ a los hermanos Galán.

Joaquín: Estamos disfrutando de este aniversario, es una vuelta a la actividad, luego de estar encerrados por un largo tiempo.

Lucía: Estuvimos aislados cada uno en su casa, durante algunos meses no nos vimos, aunque vivimos como a unas cuatro calles de distancia. Fue difícil, nos veíamos por Zoom, cumplíamos como ciudadanos porque en nuestro país el aislamiento fue largo y la situación complicada, un descanso físico largo.

Su canción '2020, el año que se detuvo el tiempo' expresa: “He sentido la tristeza que jamás sentí. He extrañado hasta la gente que no conocí. He visto cómo la vida se va en un momento. El año que se detuvo el tiempo. He llorado como nunca yo jamás lloré. Y rezado por aquello que nunca recé. He luchado con la angustia y los pensamientos. El año que, se detuvo el tiempo”. Aunque la letra gira en torno a lo que se vivió durante la pandemia de coronavirus, también fue un año productivo.

Joaquín: Una vivencia productiva porque de este aislamiento salieron canciones como esa en la que consideramos que se detuvo el tiempo para la humanidad, no solo para nosotros. Nos dejó una sensación de que no sabíamos qué día era, qué hora era, ni lo que estaba pasando.

Además antes hicimos 'Traición', por primera vez le cantamos al amor igualitario. En el video interviene el actor Gabriel Corrado. Y 'Cuando lo veo', en la que participa el actor chileno Benjamín Vicuña. (Gira en torno a una mujer que se permite darle una segunda oportunidad a su vida al enamorarse de un hombre más joven que ella).

Lucía: La diferencia con unas vacaciones es que este receso fue obligatorio, nos lo impusieron y se veía como la gente perdía a seres queridos, sin poder despedirlos, una situación de mucha angustia.

Nosotros no podíamos quejarnos porque tenemos los medios para poder vivir sin trabajar, pero no todos pueden hacerlo. Instalamos un Zoom para comunicarnos con nuestros familiares en España, Estados Unidos, de todos lados. Hacíamos lo que podíamos, dentro de los males nosotros no estábamos tan mal. Yo me enfermé luego de las tres vacunas y Joaquín también se contagió.

En el mismo año de la crisis sanitaria, ustedes perdieron a su madre quien siempre quiso verlos cantar juntos.

Joaquín: Mi madre nos apoyaba, nos incentivaba a formar un dúo, pero yo le decía que, si no aparecía algo novedoso, no le veía el atractivo. Sentía lo que había dentro nuestro. En una ocasión le dijimos en broma: “qué buena productora que fuiste mamá, cómo supistes que nos iba a ir tan bien”. Respondió que solo quería vernos juntos (risas).

Lucía: Nosotros cantábamos de chicos y mamá lo único que hacía era insistir para que hiciéramos profesionalmente lo que hacíamos en casa. Por ella estamos cantando. Tuvimos la dicha de tener dos padres amantes de la música y que nos apoyaron a pesar de que nuestra familia era de clase media normal y que nuestros aportes habrían sido muy importantes para la economía del hogar. Sin duda fue mamá nuestra auténtica mánager.

Con su madre, María Engracia. Archivo

Aunque fue un hecho doloroso, Dios y la vida les permitió darle una despedida como se merecía (en enero 2020), ya que si hubiese sido unos meses después, por las medidas de bioseguridad todo se habría complicado.

Joaquín: Su muerte se dio dos meses antes del encierro. Ahí salió la canción 'Siempre vivirás dentro de mí'.

Lucía: Fuimos afortunados por haber podido estar cerca y despedirla, porque después todo cambió.

Las modas son pasajeras y se las lleva el viento, ustedes se han mantenido vigentes. Se dice fácil, pero no es así.

Joaquín: Siempre nos fuimos adecuando al tiempo y a la temática de la sociedad. Nunca quisimos ser moda, las modas son pasajeras. Primero buscamos una justificación para hacer el dúo, con algo diferente. Encontramos la dramatización, lo que le gusta a Lucía y en mi caso, componer.

Luego de eso hicimos un camino propio, sin copiar a nadie. Se cumplió también ese objetivo, Pimpinela te gusta o no, traspasa las modas y el tiempo, nuestra música romántica es atemporal. Aquello ayudó para seguir cantando 40 años, también tienen que ver la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad por el trabajo, la pasión por lo que hacemos y lo que aprendimos de nuestros padres.

En algún momento, la vida se encargará de separarlos, ya sea porque a uno de ustedes la voz no le dé, se sientan cansados o la muerte llegue.

Joaquín: No nos hemos planteado aquello, siempre vivimos el presente, nos gusta ser previsores, hacer planes a mediano plazo nos da ilusión. En marzo, abril o mayo del 2023 ya sabemos lo que haremos, qué grabaremos. Eso nos da longevidad. Sentarnos en una mesa a planificar sobre el fin de nuestra carrera sería algo muy deprimente. Sabemos que no existe la eternidad, el pensamiento atrae las cosas y atraer el final nuestro no nos hace gracia.

Lucía: Yo sí creo que hay Pimpinela para rato, si en algún momento nos olvidamos las letras (risas), ahora la tecnología ayuda a los artistas a seguir. Tenemos mucho para dar.

¿Es decir que reservan alguna novedad?

Joaquín: Siempre hay. Tal vez hagamos la segunda parte del tema 'Cuando lo veo'. Seguramente grabaremos en un disco el concierto sinfónico con la orquesta del maestro Ángel Mahler que ofreceremos con 60 músicos el 10 de diciembre en el Movistar Arena, en Buenos Aires.

Lucía es la hermana menor. Sus nombres reales son María Graciela. Estuvo casada con el empresario Alberto Hazán, con quien procreó a su única hija, Rocío Luna Hazán Galán, quien heredó el talento de su madre y tío. Mantuvo un breve romance con Diego Armando Maradona.

Lucía Galán. Cortesía

En el 2006 inició una relación con el actor Pablo Alarcón. Antes de comenzar la cuarentena se distanciaron, aunque la noticia se hizo pública después. Junto a Joaquín participó en la telenovela 'El duende azul'. En el libro que publicó el dúo 'Hermanos, la verdadera historia' se tocó un delicado tema, la adicción de su padre al alcohol.

El cantante, compositor y productor Joaquín Galán se unió con su hermana Lucía, también cantante y actriz, para formar Pimpinela. Ha sido el encargado de producir los discos del dúo y lanzar nuevos talentos a través de su empresa Aladino Producciones. En 2008 se editó el álbum 'Diamante, 25 aniversario', que conmemora los 25 años sobre los escenarios de Pimpinela. Además, los hermanos fundaron el Hogar Pimpinela para la Niñez. Él está casado con la artista plástica Viviana Berco y tuvieron un hijo en común, Francisco Joaquín.

Joaquín Galán. Cortesía

El primer escenario en el que se presentarán en Ecuador es en Guayaquil (28) y el segundo en Cuenca (29). ¿Qué le ofrecerán a esos públicos?

Lucía: Una fiesta de cumpleaños. Cantaremos esos temas que fueron parte de nuestras carreras, desde 'Olvídame y pega la vuelta', 'Valiente', 'El amor no se puede olvidar', la canción con Dyango y por supuesto los nuevos. Serán dos horas de concierto en el cual la gente participará porque cantará, se emocionará... habrá una corriente entre el público y nosotros, que se sienta muy cercano. Queremos que se vayan con un lindo recuerdo nuestro.

Después de 40 años, ¿estos shows serán con pelea o sin pelea?

Lucía: (Risas) Esa pregunta siempre está. No creo que nos digan sin peleas, las hacemos igual. Hay un poco de todo. Las nuevas canciones tienen otra intensidad, en las de antes siempre hay peleas.

En julio de 1996 nació el Hogar Pimpinela para la Niñez. Se trata de la asociación civil sin fines de lucro la cual otorga asistencia integral y gratuita a la infancia de escasos recursos. Del hogar ya salieron en adopción más de quinientos niños. Pero los inconvenientes no son los mismos de antes. Durante la pandemia debieron cerrarlo para proteger a los menores. El hogar “es el mayor orgullo de nuestras carreras”.