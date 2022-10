¿Qué pasa entre Michela Pincay y Emilio Terán? Cuando se comentó que habían terminado hace unas semanas, todo supuestamente era una estrategia de marketing para promocionar uno de los eventos que organiza la presentadora del programa 'De casa en casa', de TC.

Ahora otra vez la prensa habla de lo mismo y el refrán popular dice que “cuando el río suena piedras trae”.

EXPRESIONES le consultó sobre los rumores de separación y comentó: “Jamás hablo de mi vida privada, la decisión fue tomada hace cinco años. Soy la primera presentadora de los Premios Heat, la primera ecuatoriana que lo ha logrado. Esto es algo súper grande en mi carrera. De mi vida privada no hablo. Hice una feria con 10 mil personas y que ayudó a 100 emprendedores. Eso es lindo”.

En una entrevista concedida en marzo a este suplemento ella dijo: “Emilio es muy inteligente, se dedica al marketing, tiene una empresa en Miami, donde vive. Nos conocimos por amigos en común, incluso estudiamos en la misma universidad, pero no lo había visto”.

Luego de malas experiencias, Michela estaba en negación absoluta, no quería saber nada del amor. “No me hacía falta estar con alguien. Durante tres años no me interesó nadie, solo éramos amigos con Emilio. Ahí fue cuando comenzó a cambiar la relación. Lo más importante es que me respeta un montón y respeta mi trabajo. Me apoya, me graba los videos para las marcas”, añadió en esa ocasión. Sí habla de temas privados, a veces.

Toda historia de amor tiene su principio y fin. En todo caso, ahora le toca lucirse como presentadora en Los Heat.