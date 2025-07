Peluca oficial de Tina Turner desata críticas y es retirada por polémica

Fans critican la peluca homenaje a Tina Turner por no parecerse y costar más de 1.000 dólares. Su estilista habla al respecto

Aunque Tina Turner falleció en mayo de 2023, su presencia digital sigue tan viva como su voz inolvidable. Su cuenta oficial de Instagram, que suma más de 1,2 millones de seguidores, funciona como un museo virtual donde sus actuaciones memorables, fotografías inéditas y mensajes inspiradores continúan emocionando a sus fans.

En paralelo, su sitio web oficial mantiene viva su marca con ediciones especiales de su música y merchandising exclusivo. Sin embargo, uno de sus últimos lanzamientos comerciales ha provocado una fuerte controversia que dejó a más de uno con los pelos de punta.

La peluca de Tina Turner que duró solo 24 horas

El producto en cuestión era una peluca con licencia oficial, inspirada en el icónico peinado que Tina popularizó en sus años dorados. Creada por su estilista de toda la vida, Arthur Johns, la peluca estaba hecha con cabello humano 100 % natural, costaba más de 1.000 dólares y venía con un certificado de autenticidad.

Su lanzamiento fue anunciado con bombos y platillos en Instagram, bajo la promesa de hacer sentir al fan como "una Tina aún más especial". Pero la publicación fue retirada a las pocas horas, al igual que el producto de la tienda oficial. ¿Qué pasó?

Críticas por el precio, el parecido y la representación

Swing Original Monks festeja su trayectoria con dos shows explosivos en la capital Leer más

Las redes sociales se llenaron de comentarios críticos. Para muchos, la peluca no representaba con fidelidad el look original de Turner. Otros atacaron el precio elevado y, en especial, la elección de la modelo que posó con la peluca: “¡Parece la pequeña huérfana Annie!”, decía uno de los mensajes más compartidos en Facebook. Algunos compararon el peinado con el de Olivia Newton-John en Grease, ironizando sobre lo alejado que estaba del estilo rebelde y salvaje de Tina.

Arthur Johns no se quedó callado. En declaraciones a The Hollywood Reporter, defendió su creación asegurando que “ese era el rizo, ese era el peinado”. Incluso recordó cómo comenzó su colaboración con Turner gracias a una peluca similar usada por Olivia Newton-John.

Tina, fascinada por ese estilo, lo buscó personalmente. “Sí, soy negra, pero no soy soul. Soy rock and roll, y quiero que mi pelo salga volando”, le dijo en aquella primera llamada.

Tina Turner, pelucas e inseguridades

Depeche Mode: A Symphonic Celebration llega por primera vez a Quito Leer más

Para Tina, sus pelucas siempre fueron más que una elección estética. En una entrevista de 2018 con CBS, confesó que su imagen fue una armadura frente a sus inseguridades: “Nunca pensé que fuera atractiva. Intenté serlo. De ahí vienen las pelucas, el maquillaje y los vestidos. Tenía que ponerme muy guapa. Tenía que trabajar en eso”.

¿Un error de casting?

Según Johns, el problema fue más de imagen que de concepto. “Escuché que a un par de personas les molestó que la modelo no fuera negra, pero era mitad asiática y mitad negra".

Y continuó: "Aunque en la foto no lo parece, desde luego no se parecía a Tina”. El estilista defendió su intención, pero al parecer, el público no compró la propuesta.

Fotografías inéditas y merchandising exclusivo

Morat y Jay Wheeler hacen de las suyas en un supermercado en Miami Leer más

Pese al traspié, otros productos siguen a la venta. Destaca una colección de fotos nunca antes vistas de Tina caracterizada como Aunty Entity en Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno (1985). Estas imágenes, limitadas a solo 100 ediciones y con un precio de 150 dólares, han tenido mejor recepción entre los coleccionistas y fans más fieles.

Tina Turner: inmortal y polémica

A más de un año de su partida, Tina sigue generando titulares. Su legado artístico, su estética inolvidable y su espíritu de lucha continúan inspirando a nuevas generaciones. Y aunque no todas las estrategias comerciales funcionen, una cosa es segura: Tina Turner sigue girando. Y con ella, su eterna revolución.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!