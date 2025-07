Depeche Mode: A Symphonic Celebration llega por primera vez a Quito

La capital será testigo de un espectáculo que propone una nueva forma de escuchar a una de las bandas más influyentes de la música electrónica del mundo. Depeche Mode – A Symphonic Celebration es el nombre del concierto tributo que Rockshow Concerts presentará en el Teatro San Gabriel, con una propuesta que une rock, sinfonía y memoria colectiva.

El show conmemora los 35 años del lanzamiento de Violator, álbum emblemático de la banda, junto a una orquesta de cámara dirigida por el maestro Iván Mayorga. El repertorio incluye temas como Enjoy the Silence, Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Walking in My Shoes y Policy of Truth, entre otros, adaptados con arreglos sinfónicos especialmente diseñados para esta presentación.

El formato sinfónico permite redescubrir sus canciones desde una nueva perspectiva, resaltando la profundidad lírica y la riqueza instrumental de sus composiciones. La propuesta se aleja del formato tradicional de tributo para ofrecer una experiencia sonora envolvente.

El concierto se realizará el sábado 19 de julio, a las 20h00, en el Teatro San Gabriel. Las entradas tienen un costo de $15, $25 y $35 según la localidad. Los boletos pueden adquirirse en la página web www.teatrosangabriel.com

Rockshow Concerts ha desarrollado tributos a bandas como Queen, Pink Floyd y The Beatles. Con A Symphonic Celebration, la productora apuesta por una fusión entre rock electrónico y música clásica, en un formato que ha tenido acogida en otras ciudades del continente.

Una banda icónica

Formada en 1980 en Basildon, Inglaterra, Depeche Mode se consolidó como una de las bandas pioneras del synth-pop y la música electrónica. Integrada originalmente por Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Vince Clarke (quien luego sería reemplazado por Alan Wilder), la agrupación redefinió el sonido de los años ochenta con una estética oscura y letras introspectivas.

Su álbum Violator logró reconocimiento mundial y posicionó a la banda en los primeros lugares de las listas internacionales. La producción combinó sintetizadores, guitarras y ritmos industriales, estableciendo un estilo que influenció a generaciones posteriores.

A lo largo de más de cuatro décadas, Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos y ha realizado giras en todo el mundo. Su capacidad para reinventarse, mantener una estética coherente y explorar temas como la fe, el deseo y la alienación los ha convertido en referentes culturales más allá del ámbito musical.

