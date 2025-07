Deadly Apples lanzará en agosto su nuevo trabajo discográfico, Distress

Una de las ventajas adicionales que ofrecen los grandes festivales de música de la región, es que permiten ver grupos que quizás no tienen la misma exposición mediática que otros, pero con música genial que merece ser comentada en estas páginas.

En el reciente festival Vivo x el Rock celebrado en Lima en marzo pasado, aunque los nombres más llamativos fueron los estadounidenses Anthrax, Avenged Sevenfold y Marilyn Manson, el cartel incluyó a sus compatriotas de Smash Mouth y Capital Cities (que tocó en Guayaquil en 2014).

Otro nombre destacado en el festival peruano fue Deadly Apples, de Montreal, Canadá, que se ha ganado un nombre en el metal industrial y hecho giras y colaboraciones con referentes clásicos de esta escena, como Front 242 (de Bélgica), al que por ejemplo acompañó en su concierto en Guadalajara en 2018.

En tierras latinas ya los conocen bastante desde 2017, pues ese año se presentaron en el Knotfest México en Toluca y el Fronterizo Fest en Tijuana (con Anthrax, Testament, entre otros), además de que en Guadalajara abrieron el show de Deftones. A partir de ahí han tocado en varias ediciones del Hell And Heaven Fest, el Fronterizo Fest (en Tijuana) y el Machaca Fest (Monterrey).

Así mismo, han estado en Colombia, como teloneros de Deftones en Bogotá en 2018 o en el Tattoo Music Fest de 2023. Y en Perú han estado en algunas ediciones de Vivo x el Rock y en El Último Pogo del Verano en 2020 en Lima.

Ellos se sienten a gusto tocando ante audiencias latinoamericanas, a las que consideran más apasionadas, a diferencia de lo que ocurre en ciertos lugares de Estados Unidos o su natal Canadá donde se realizan gran cantidad de festivales al año, lo que quizás hace que el público se emocione menos y pierda la capacidad de sorprenderse.

Su vocalista, Alex Martel, desde adolescente solía escabullirse a los camerinos en los conciertos de sus grupos favoritos, conociendo a sus integrantes y forjando amistades que ha conservado en el tiempo. Como su conexión con Korn, con la que ha compartido giras y canciones.

El lanzamiento de su nuevo álbum, Distress, está programado para el 8 de agosto y de lo que se puede leer en la lista de canciones que aparece en streaming, en varias colabora el músico y productor Danny Lohner (o Renholdër), quien ha trabajado con Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Marilyn Manson o Rob Zombie, siendo un refuerzo de primer nivel.

Hasta ahora han lazado dos singles: Envious and little y Volatile, este último con el espaldarazo de Richard Patrick, guitarrista y cantante de Filter, de Estados Unidos, grupo con el que acaban de tocar en mayo en Florida, con Smile Empty Soul y The Union Underground.

El otro cerebro de la banda



Antes de que Antoine Lamothe (foto) formara parte de la banda, él estaba haciendo y publicando en la web sus canciones en solitario de música industrial. Eso motivó que Alex Martel le escribiera por e-mail pidiéndole colaborar.

A Antoine, el proyecto le pareció malo, pero le llamó la atención la energía y determinación de Alex. Así que aceptó hacer música juntos con una condición: que echara a los demás integrantes.

Antoine Lamothe se encarga en vivo de la percusión y los teclados desde 2017, año en el que comienzan a hacer giras por todo el mundo. Además se desempeña como productor de Deadly Apples.

