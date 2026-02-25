Pedro Pascal y Rafa Olarra juntos en Beverly Hills: nuevas imágenes desatan debate

La conversación alrededor de el chileno y argentino ha crecido desde su primera aparición pública en San Valentín.

El 24 de febrero, el portal estadounidense TMZ difundió una nueva serie de fotografías de Pedro Pascal junto a Rafael 'Rafa' Olarra en Beverly Hills. En las imágenes, ambos aparecen caminando y compartiendo lo que algunos llamarían "gestos de cercanía" durante un paseo por la zona.

No es la primera vez el protagonista de The Last of Us es vinculado públicamente con Olarra. En semanas previas ya habían circulado fotografías de ambos en distintos encuentros, aunque esta nueva publicación amplificó la conversación por el enfoque directo del medio y la difusión masiva en redes sociales.

Siguiendo la publicación de TMZ, el encuentro tuvo lugar en una de las zonas más transitadas de Beverly Hills. El portal acompañó las fotografías con un tono sugestivo que rápidamente fue replicado por otros medios internacionales.

Lo cierto es que, usuarios en redes debatieron no solo sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, sino también sobre la forma en que se presenta la información cuando proviene de un medio asociado al enfoque sensacionalista como esta fuente, afirmando que el titular original que afirma como Pascal y Olarra "no podían dejar de tocarse" exagera los hechos.

Mientras algunos celebraron la aparente naturalidad del momento, otros cuestionaron el tratamiento mediático de la vida privada del actor. Instagram

¿Qué se sabe realmente del vínculo hasta ahora?

Hasta el momento, ni Pedro Pascal ni Rafa Olarra han emitido declaraciones públicas sobre su relación. No existe confirmación oficial de un vínculo sentimental, y las apariciones conjuntas se limitan a encuentros captados por la prensa e interpretaciones varias de los fanáticos.

El intérprete chileno, que ha construido una de las carreras más sólidas de Hollywood en los últimos años, ha sido históricamente reservado respecto a su vida personal. En entrevistas pasadas ha señalado que prefiere mantener ciertos aspectos de su intimidad fuera del foco mediático, priorizando su trabajo por encima de la exposición privada.

El chileno de 50 años ha protagonizado una serie de películas taquilleras los últimos años. Solve Sundsbo

Soy muy reservado en mi vida privada. Simplemente sé que las relaciones personales son algo muy complejo de manejar, incluso sin tener esta enorme lente sobre ellas. Pedro Pascal para Vanity Fair (junio 2025)

Entre la curiosidad y el respeto

La publicación reavivó el debate sobre los límites entre interés público y privacidad, especialmente cuando se trata de figuras con alto perfil internacional. Pascal, considerado uno de los actores más queridos del momento, suele generar conversación orgánica en redes, lo que amplifica cualquier aparición pública.

Por ahora, lo concreto es que las imágenes existen y han sido ampliamente difundidas. Más allá de interpretaciones, el episodio vuelve a colocar al actor en el centro de la conversación digital, recordando que, en la era de la viralidad, incluso un paseo puede ser tendencia.

