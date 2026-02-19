Crecen rumores de romance entre Pedro Pascal y Rafa Olarra tras San Valentín en N.Y.

Pedro Pascal, reconocido mundialmente por sus papeles en The Last of Us y The Mandalorian, fue fotografiado en Nueva York acompañado del artista y director de arte argentino Rafa Olarra. Las imágenes, difundidas por agencias internacionales, los mostraron caminando juntos, saliendo de un hotel y compartiendo un almuerzo en un ambiente relajado y elegante.

La coincidencia con la fecha de San Valentín intensificó las especulaciones sobre una posible relación romántica. Portales estadounidenses como TMZ difundieron fotografías en las que se aprecia a Pedro Pascal y Rafa Olarra compartiendo gestos de complicidad. “Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente. Tras ser vistos en un recorrido por el Lower East Side, ahora aparecen juntos en una función de Cumbres Borrascosas”, señaló el medio.

Las imágenes más recientes muestran a Pascal y Olarra disfrutando de una salida al cine. cortesía Backgrid/The Grosby Group

El encuentro incluyó un almuerzo y una visita al cine, donde disfrutaron de la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La actitud distendida de Pascal llamó la atención de quienes siguen de cerca su vida personal, ya que rara vez se muestra tan abierto y cómodo en público.

¿Quién es Rafa Olarra?

Rafa Olarra es un artista y director de arte argentino, nacido en Gualeguaychú, que ha trabajado en proyectos vinculados al mundo de la moda y la creación visual. Su perfil profesional lo ha llevado a colaborar en producciones internacionales, consolidándose como una figura en el ámbito creativo.

Olarra no es futbolista, aunque comparte nombre con el exdefensor chileno Rafael Olarra, lo que generó confusión inicial en algunos medios. De hecho, portales como TMZ llegaron a vincular erróneamente al actor con el exjugador de Universidad de Chile, lo que obligó a precisar que se trataba de otra persona.

La vida privada de Pedro Pascal

La vida amorosa del actor se ha mantenido mayormente privada. A lo largo de su carrera, el chileno evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o posibles vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética que reforzaba su imagen de discreción.

Aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la naturaleza de su relación, la presencia conjunta y los gestos captados por los paparazzi fueron suficientes para que numerosos medios internacionales destacaran la posibilidad de un romance. Este cambio de escenario ha despertado gran interés, ya que Pascal rara vez se muestra tan abierto en público respecto a su vida personal.

