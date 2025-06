¿Qué pasó con Luciana Guschmer? Actualización sobre su estado de salud

A través de sus redes sociales, Luciana Guschmer compartió que se sometió recientemente a una cirugía y que, aunque el proceso de recuperación no ha sido sencillo, ha contado con el apoyo incondicional de su familia y amigos cercanos. También aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó durante todo el procedimiento.

La presentadora reveló que su decisión de operarse respondió a una molestia que arrastraba desde hace años: una protuberancia en la parte baja de la espalda que, en un inicio, fue diagnosticada como un lipoma, un bulto graso benigno que no representaba un peligro inmediato. Sin embargo, con el paso del tiempo, la protuberancia se convirtió en una incomodidad tanto física como estética.

Una cirugía necesaria tras un diagnóstico mal manejado

En junio de 2023, Luciana se sometió a una primera cirugía para retirarlo, pero el problema no se resolvió completamente. Según explicó la influencer, la intervención inicial no fue efectiva porque el área afectada no fue tratada de forma adecuada, lo que provocó que el lipoma reapareciera. Ante esta situación, decidió someterse a un procedimiento más profundo y especializado, con el objetivo de eliminar el bulto de raíz y evitar que vuelva a formarse.

La cirugía se realizó con éxito y, actualmente, Luciana se encuentra en proceso de recuperación, enfocada en su salud y bienestar.

“Estoy bien, pero necesito descansar”

Luciana comparte detalles de su recuperación INSTAGRAM: @luguschmer

Luciana compartió con sus seguidores que, si bien todo salió bien, aún se encuentra en proceso de recuperación. Por eso, ha decidido tomarse una pausa en sus actividades públicas para enfocarse en su salud.

Desde que comunicó lo ocurrido, Luciana ha recibido cientos de mensajes de cariño y apoyo. Muchos de sus fans le han escrito deseándole una pronta recuperación y destacando su valentía por compartir un momento tan íntimo.

Luciana Guschmer ha construido una comunidad sólida y cercana en redes sociales, donde comparte su día a día, reflexiones personales y consejos de bienestar. Esta conexión con su audiencia ha hecho que la noticia de su cirugía genere un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes no han dudado en expresarle su apoyo con mensajes cargados de cariño, fe y admiración.

“Gracias por estar pendientes, por escribirme tanto”, escribió en una de sus historias, reconociendo el respaldo recibido. La influencer ha prometido que, una vez se sienta más fuerte, retomará poco a poco sus actividades y continuará compartiendo contenido con la autenticidad que la caracteriza.

La intervención de la influencer ha generado muestras de solidaridad en redes sociales. Aunque no ha dado más detalles sobre su diagnóstico, su mensaje ha servido para visibilizar la importancia de cuidar la salud y atender a tiempo cualquier alerta médica. Su actitud transparente y positiva ha sido aplaudida por sus seguidores.