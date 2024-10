Luciana Guschmer: al Victoria’s Secret Fashion Show con un diseño de Ornella Lebed

Luciana Guschmer compartió su look en Instagram y etiquetó a Ornella Lebed.

La influencer y actriz ecuatoriana Luciana Guschmer se presentó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 con un espectacular vestido diseñado por la guayaquileña Ornella Lebed. El evento, que marca el regreso de la icónica marca de lencería tras seis años de pausa, contará esta noche con la presencia de Guschmer como la única ecuatoriana invitada al show, y su look apunta a no pasar desapercibido.

El vestido: Elegancia y sofisticación en cada detalle

Para esta ocasión, Luciana eligió un vestido negro de corte elegante y audaz, con una abertura lateral que resalta su figura. La prenda, confeccionada en un tejido translúcido y fluido, se complementó con un abrigo de piel sintética en tonos grises, que aportó un toque glamuroso y sofisticado. La influencer añadió a su look joyería minimalista para mantener el equilibrio entre lo sofisticado y lo moderno. El look refleja la esencia de Luciana y, al mismo tiempo, la elegancia que caracteriza a las creaciones de Lebed.

¿Quién es Ornella Lebed?

Ornella Lebed, de 30 años y originaria de Guayaquil, ha logrado posicionarse como una de las diseñadoras y estilistas más destacadas de Ecuador. Con estudios en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, se ha especializado en el diseño de moda y en la asesoría de imagen para celebridades, un nicho en el que ha encontrado éxito y reconocimiento.

Lebed ha vestido a varios famosos ecuatorianos e internacionales, como la actriz Shany Nadan, el actor José Ramón Barreto, y el conocido Roberto Manrique. Si bien su carrera como diseñadora inició en 2015, su incursión en el estilismo de celebridades surgió durante la pandemia, cuando los eventos presenciales volvieron a ser parte del panorama mediático y las celebridades comenzaron a compartir más detalles de su vida en redes sociales.

Un momento importante en la carrera de Luciana Guschmer

Para Luciana, este evento no solo marca un hito en su carrera, sino también un sueño cumplido, ya que ha compartido en sus redes que desde pequeña seguía los desfiles de Victoria’s Secret. Ahora, aunque no desfilará en la pasarela, su presencia y look en el evento la consolidan como una figura internacional en el mundo de la moda y el entretenimiento.

La colaboración con Ornella Lebed demuestra cómo la moda ecuatoriana sigue ganando espacio en los eventos más importantes del mundo, destacando el talento y la creatividad de las diseñadoras locales.

