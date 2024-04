Ornella Lebed: “La era dorada de los estilistas de celebridades ha llegado”

La diseñadora de moda está detrás del look de Shany Nadan, Roberto Manrique y José Ramón Barreto.

Entre flashes y paparazzi, uno de los secretos mejor guardados de los famosos es contar con el trabajo de un estilista de celebridades. Ser el mejor vestido no es algo que se logra solo. Requiere días de trabajo, videollamadas, pruebas de vestuario y largas conversaciones solo para un evento, producción de fotos o rueda de prensa.

Esto lo sabe en primera persona la guayaquileña Ornella Lebed (30). Además de ser diseñadora, emprende en este nicho del cual se especializó en Milán, en el Instituto Marangoni.

Al día de hoy, es quien está detrás de los looks de famosos como la actriz Shany Nadan, el actor José Ramón Barreto y también de Roberto Manrique.

Si bien como diseñadora viene haciendo carrera desde el 2015, el de estilismo empezó en la pandemia.

Justo en la época en la que los famosos comenzaron a tener más exposición en las redes sociales y, conforme se iban dando eventos presenciales, mostraban en historias y reels todo lo que ocurría en el detrás de una alfombra roja o show.

En diálogo con EXPRESIONES, Ornella cuenta los retos de este trabajo que poco a poco empieza a sonar más en Ecuador.

Shany Nadan. INSTAGRAM: @ornella.lebed

La necesidad de una marca personal

Ser estilista de moda no es lo mismo que ser estilista de celebridad. “Se necesita un conocimiento muy completo, pues se trabaja la imagen de manera integral". explica.

"Desde el diseño de sonrisa, el tono o estilo del cabello, la nutrición, rutinas de ejercicios que le van mejor y, obviamente, los looks, para el cual se trabaja mucho el sentido de la moda en los famosos”.

Sus primeros pininos los inició con cantantes como Naíza, Dayanara y luego con la agrupación Tres Dedos, cuando fueron a representar a Ecuador en el evento Viña del Mar en Chile.

“Componer looks para hombres fue un reto, era totalmente diferente a lo que yo hacía, pero me encantó. John (Taleb) pasó de un look muy sport a lucir chaquetas de una manera cool. Además pudimos trabajar cabello, barba, la dieta y el fitness”, comenta.

Así se fue ampliando su nicho hasta llegar a actores como Shany Nadan, José Ramón Barreto y Roberto Manrique. “Vi la necesidad de los artistas por querer trabajar su marca personal. Algunos no tenían una imagen específica, contrario a lo que pasa en el exterior.

Ese es el poder de la virtualidad. “El teléfono también pasa a ser mi oficina. Aunque es diferente todo a través de una pantalla que en persona se puede lograr Ornella Lebed Diseñadora de moda

Por ejemplo, uno ve a Harry Styles y sabe lo que marca sus looks, es súper arriesgado”, dice y lo aterriza con lo que pasa en ecuatorianos.

“En el caso de Shany o Roberto, ambos apoyan mucho las causas por el cuidado del medio ambiente, entonces las marcas que visten deben llevar esa esencia, y potenciar la mano artesanal”, ejemplifica.

Tener un estilo definido hace que el público los reconozca de manera más fácil e, incluso, quiera copiar lo que llevan puesto en un show o alfombra roja.

"José Ramón fue mi primera celebridad extranjera. Comencé cuando el fue invitado especial en el Miss Venezuela 2023. Él siempre vestía de negro y ahí vino el giro de imagen. Comencé a incorporar color, chaquetas cruzadas, camisetas sin mangas… Y, de a poco, va aprendiendo a combinar lo que le queda y lo que no”.

Para este trabajo, explica que se desliga de poner sus diseños y pasa a tocar puertas de diseñadores, marcas o artesanos de comunidades del país para poder componer los looks de los famosos.

“Siempre digo que tener una estilista es una inversión que luego dará frutos. Creo que la era dorada de los celebrity stylist ha llegado. Antes estábamos en la sombra del artista, pero desde la pandemia, gracias a estilistas famosos y series de Netflix como Styling Hollywood, empiezan a interesarse más en nuestro trabajo. Ya se sabe quién viste a quién, y somos una parte relevante en la carrera de ellos”, afirma con orgullo.

José Ramón Barreto INSTAGRAM: @joseramontv

El poder de la virtualidad

Resulta curioso que Ornella jamás se haya visto en persona con el actor venezolano José Ramón Barreto, sin embargo, le ofrece su asesoría. “Es un reto para mí, porque todo ha sido por ‘facetime’, desde pedirle las tallas, armarle los looks y enviárselos a Venezuela donde él vive. Ya confía en mí a ciegas”, comenta.

La distancia no ha impedido poder hacer ese cambio 180 grados en el look de él. Pero no ha sido el único con quien ha trabajado desde la virtualidad.

Lo mismo pasó con Lina Polania, quien es compañera de Fiorella Solines en Girls 0’ Clock. A ambas les compuso el estilismo para el Milan Fashion Week 2024.

“Eso sí fue con mi marca porque querían una sastrería súper específica y dije manos a la obra. En menos de una semana tuvieron sus looks. Lina ni siquiera se lo probó porque no vive acá. Pero le quedó espectacular”.

Ese es el poder de la virtualidad. “El teléfono también pasa a ser mi oficina. Aunque es diferente todo a través de una pantalla que en persona se puede lograr”, dice.

De ahí que sus planes a futuro incluyen salir más veces fuera del país, para poder hacer networking (ampliar contactos) y vestir celebridades de otras partes del mundo.

Fiorella Solines. INSTAGRAM: @fiorellasolines

Desde la mirada de Ornella Lebed

Su inspiración: Me fascina Schiaparelli, creo que hay full de ella tanto en mi faceta como diseñadora y estilista. También me encanta Victoria Beckham, ya que usa full sastrería. A mí, por ejemplo, nunca me verán en jean.

Una famosa que ya no esté y que le hubiese gustado vestir: A Iris Apfel. Me hubiese gustado ser su ‘best friend’ y vestirla. Ella dejó un legado con su look ecléctico.

Una celebridad viva: Me encantaría vestir a Zendaya. Su estilo ha crecido muchísimo y actualmente es uno de los fashion icon más grandes de mi generación.

Un look inolvidable: El estilismo que le compuse a Shany Nadan para la gala de Leader for Change. El vestido strapples fue diseñado por mí y las joyas de Vero Gumbs.

Algo que no se sepa de usted: Empecé estudiando Medicina, porque en mi familia lo que más hay es doctores. Mi padre y una hermana son odontólogos, otra es dermatóloga y una prima es nutricionista. Pero solo estudié hasta el primer semestre y dije ‘esto no es lo mío’.