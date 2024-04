Santiago Malo González, el gobernador de Azuay levanta suspiros en redes sociales

"¿Por qué el gobernador del Azuay parece protagonista de telenovela?", escribió en Twitter una usuaria sobre Santiago Malo. El empresario cuencano es uno de los temas más comentados en redes sociales desde la noche 21 de abril. Y la admiración crece hora tras hora.

En esta ocasión no es por un asunto político, sino más bien por su acertado look y buena apariencia. Luis Santiago Malo González es un hombre alto, que llega al 1.80m, de barba y pelo cano y abundante pero perfilado. Su estilo vaquero - tan en tendencia en los últimos meses - es algo que lleva él por su rutina y vida en el campo, no por un asunto de moda. Sin embargo, lo hace resaltar y estar muy apropiado a la hora de vestir.

El gobernador del azuay Santiago Malo González posando para la marca de aguardiente Herencia del valle. Instagram

Santiago es un empresario ganadero, propietario del rancho Patococha y amante de los caballos. Por esa razón, junto a sus tres hijos pr´actica Polo desde hace varios años. Pero que su nombre sea lo más comentado en Twitter se debe a su impactante presencia en los comicios de la consulta popular.

Llegó vestido de mezclilla, camisa azul y botines y cinturón de cuero. Su hebilla resaltaba por el diseño grabado de un alce. Y aunque la primera imagen de vídeo en el que se lo ve en su compromiso democrático era de caracter oficial, uno de los usuarios editó el clip con los momentos de su ingreso, poniéndole música provocativa y efectos de slow motion. Así es, un clip al estilo de una celebridad en su paso por la alfombra roja elevó la emoción de varias fanáticas.

Santiago Malo González. Archivo

Lo han comparado tanto con el cantautor estadounidense Kenny Rogers como con un actor de la novela de Pasión de gavilanes, tanto por su estilo al vestir como por su cabello y barba.

El gobernador está de cumpleaños hoy 22 de abril. Cumple 59 años. Es de signo tauro y tiene perfiles en todas las redes sociales bastante reservados. En Twitter es más activo por los asuntos de gobierno que debe tratar. Su trabajo como empresario lo ha llevado incursionar en el negocio de las bebidas destiladas, como la marca de aguardiente Herencia del valle. En la que también es imagen de la misma. Como también de la empresa de comercio internacional Dos Emes.

Está casado con María Eulalia (Mayu) Toral y tiene tres hijos, Sebastián, Santiago y David.

Aquí alguna de las mejores reacciones a la imagen del político azuayo.

