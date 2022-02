Del vestido de la alcaldesa Cynthia Viteri se ha hablado bastante. Aunque unos lo consideran inapropiado, para otros es un reflejo de su personalidad independiente, fuerte y decidida. Ahora es el turno de una de sus hermanas, sus hijas y su nieta Fabianna. En una foto que circula por WhatsApp, este grupo de mujeres -que parecen todas hermanas- muestran las galas que lucieron ese día tan especial. Expertos de moda coinciden en que imitar looks de pasarela no es apropiado y que la elegancia no compite con la piel.

Fernanda Salgado, creativa de la marca Lula Kirei (Quito) Cortesía

Entiendo que para los outfits playeros se considera bien el uso de escotes, transparencias, ropa más ligera, pero una boda tiene una connotación diferente a la de una fiesta organizada por una marca de cerveza. Los colores y los estampados florales están bien, pero creo que se les fue la mano en los escotes, menos es más. No entiendo por qué un vestido tiene que ser sexy, bonito o elegante cuando estás mostrando todo y no dejas nada para la imaginación. Estos trajes habrían sido adecuados también para una fiesta en un yate más que para un matrimonio. Enseñar demasiado puede hacer sobrepasar la barrera de la elegancia y pasar a lo vulgar.

María del Mar Proaño, diseñadora de modas (Guayaquil) Cortesía

Son looks extravagantes. La playa permite utilizar cortes y colores, dependiendo de la silueta, adecuados para el lugar. Pero no se trata solo de lucir escotes profundos, sino que deben verse bien. Hay que cuidar detalles para que, al final, no se vea vulgar. También se debe tener cuidado de no copiar estilos. Normalmente no somos iguales a las actrices o modelos que los usaron primero. El negro, por ejemplo, no es adecuado para la silueta de quien lo lleva, el escote no le favorece. El verde es para otra ocasión, es muy llamativo. Jennifer Lopez lo usó en una entrega de premios, pero en mejor calidad: era un Versace.

Sebastiano Mazzota, asesor de imagen (Roma, Italia) Cortesía