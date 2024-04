Jennifer Pazmiño: La sesión de fotos en la última etapa de su embarazo

La exreina de belleza Jennifer Pazmiño está a punto de traer al mundo a su tercer hijo. “En una o dos semanas”, comentó. Ahora llegará una niña a la que llamará Agustina, fruto de su relación con Juan Andrés Ortega. Ya tiene dos varones, Wladimir y Maximiliano (hijos de Wladimir Vargas, quien ahora vive en el extranjero).

Jennifer quiso tener un lindo recuerdo y por ello posó para una sesión de fotos en la que luce su embarazo en todo su esplendor, en la última etapa.

“Tanta gratitud a mi cuerpo, dando vida a mi sueño más anhelado. Ya imagino tu mirada, tu piel, tu risa, tu dulzura. Gracias por escogerme como tu mamá. Te daré todo lo mejor de mí.⁣Seremos una sola toda la vida, aunque este vínculo físico esté por terminar, gracias por habitar en mí y darme vida, así como yo te la di a ti”.⁣ En cualquier momento Agustina llega para felicidad de sus padres. A pesar de su estado, se mantiene activa y trabajando.

El accidente de Isaac



El presentador Isaac Delgado, de RTS, vivió un mal momento el fin de semana, cuando un hombre, según él, lanzó su vehículo de la nada contra el suyo “para cambiarse de carril bruscamente”. Esto ocasionó el destrozo del parachoques delantero de su auto.

Afortunadamente a Isaac no le ocurrió nada. Tampoco a Úrsula Strenge, quien lo acompañaba en ese momento y lo calmó para que el asunto no se saliera de las manos. Generalmente en estos casos. los afectados se dejan llevar por el coraje. Lo material se recupera, la vida no.

Luego del accidente tomó una actitud positiva y envió un mensaje citando la Biblia por la lección aprendida en esta circunstancia.

