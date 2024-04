¿Al padre de Don Day no le agrada ser abuelo?

Don Day y Elizabeth Cader dieron a conocer que serán padres. Para él es su primer hijo, la salvadoreña ya tiene una niña llamada Liahna. Desde que se hizo pública la noticia, el exparticipante de El poder del amor y Desafío a la fama no ha dejado de expresar lo feliz que se siente. La pareja celebró los 28 años de vida de la exreina de belleza y mientras ellos se tomaban una fotografía (además un video) con familiares y amigos, entre los que estuvieron Emma Guerrero, Mare Cevallos, Renier Izquierdo y Antonella Moscoso, comunicó que iba a ser padre.

Don Day será padre Leer más

Muchos pensaron que era una broma, no lo podían creer. Les dijo: “Esta foto tendrá más de 30.000 likes, será como la de fin de año. Voy a ser papá, parece que no es de uno, sino de dos”. Tras aquello, sus seguidores le preguntaron en las redes sociales cuándo será el matrimonio y cuándo nacerá el bebé.

(Te invitamos a leer: Lavinia Valbonesi de Noboa se siente en casa en Galápagos)

Muchos lo felicitaron, sin embargo, los comentarios de otro tono también se dieron. moni12tpt: “Al papá de Don Day no le gustó la noticia. Confirmado lo que dijo Conny, que la familia de Don Day no quiere a Elizabeth, están divididos”. katherine_perez_veloz: “Que alguien le diga al abuelo que debería de ponerse feliz”. alegutix: “Don Day hace tantas bromas que no sabían si creerle o no, todos estaban procesando”. pattygualpa: “Al padre de Don Day no le agradó la idea porque no se acercó a abrazarlo ni a felicitarlo, puede que lo haya hecho después”. ¿Será que a Don Arturo Álvarez no le agradó la noticia?

El nuevo papá de la farándula está feliz. Pero ojalá no convierta la llegada de su bebé en un reality, en un show. Antes de dar la buena nueva, Elizabeth confesó haberse hecho algunas pruebas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!