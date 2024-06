Los paisajes sonoros de Martín Samaniego

Dos cortinas blancas reciben al espectador. Al ingreso de la sala, un críptico letrero señala que uno está a punto de sumergirse en la muestra 'Mi reloj en tu tiempo', del artista multidisciplinario Martín Samaniego.

(Te puede interesar: Tras los pasos de Miguel Varea).

Juan Pablo Solano, afrontar los retos del cine regional Leer más

Sin embargo, los pormenores de la experiencia permanecen secretos, al menos hasta que el artista lleva a la audiencia a través de la cortina y la deja a solas en medio del cubo blanco en el que ha transformado la Q Galería, espacio de exhibición de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

“Esta instalación es algo que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo. Quería incorporar luz y sonido y usarlos para introducir color”, señala sobre la función que estará abierta al público hasta el 29 de junio y se puede visitar de martes a sábado de 10:00 a 17:00.

Pero, ¿es posible introducir color a través de estos elementos? El artista afirma que sí. “Tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer. Soy músico también y estaba consciente de que el sonido puede potenciar el arte”, explica.

¿Es posible introducir color a través de estos elementos? El artista afirma que sí. Karina Defas

Un verdadero juego sensorial

Para ello, Samaniego colaboró con el artista sonoro Juan José Ripalda y el ingeniero en sonido Marcelo Suárez, para crear una pieza hipersensorial que ofrece una composición cíclica entre la luz, la música y las obras pictóricas elaboradas con tejidos y capas de texturas.

El ‘loop’ que intercala las disciplinas tiene la capacidad de transportar al visitante hacia una serie de paisajes que responden a las sensaciones e imágenes del bagaje personal de cada uno.

RELACIONADAS Una experiencia en parapente para conocer Quito desde lo alto

El recorrido dura cerca de quince minutos y está disponible hasta fin de mes. El artista ofrecerá visitas guiadas hasta el cierre de la muestra. “La idea es no dar demasiada información, sino que la gente venga y experimente por su cuenta”, dice.

la propuesta permite experimentar la creación artística desde el cuerpo. Karina Defas

Una propuesta innovadora

El artista quiteño estudió en The School of The Art Institute of Chicago, donde se especializó en dibujo, grabado y pintura.

Explora cómo la fisicalidad de la pintura puede manipulare para crear texturas, capas y profundidad, involucrando al espectador a múltiples niveles.

Para Ivana Santoro, curadora de 'Mi reloj en tu tiempo', es una muestra clave del estilo del artista, pues esta “busca romper con las maneras tradicionales de mostrar obras pictóricas y evidenciar nuevas formas de pensar e interactuar con el espacio expositivo, las obras y la experiencia del espectador”.

Santoro añade que la propuesta multidisciplinaria permite experimentar la creación artística desde el cuerpo.

“'Mi reloj en tu tiempo' nos coloca entre nuestra temporalidad del aquí y el ahora, de lo pequeño y su expansión, de nuestros sentidos y sus modos de ajustarse ante un espacio cálido, fluido y rítmico”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!