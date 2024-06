Juan Pablo Solano, afrontar los retos del cine regional

Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá. El colombiano Juan Pablo Solano lleva meses ‘en ruta’, recorriendo los distintos escenarios donde lo llevan su labor como productor de cine, televisión y proyectos de streaming.

Tras años dedicado a este trabajo, 2023 marcó un giro para el experto, un año de triunfos que se intensificó cuando la afamada Annapurna Pictures lo contactó para rodar en Santa Marta parte de 'The changeling', serie de Apple TV.

En la capital, Solano habló sobre este y otros proyectos cuyo fin es promocionar a la región como sede de filmaciones cinematográficas de alto calibre.

Tras años dedicado a este trabajo, 2023 marcó un giro para el experto. Karina Defas

La entrevista

Usted estudió dirección cinematográfica. ¿Qué lo llevó a la producción?

La vida (ríe). En algún momento entendí que salir a dirigir no era algo que iba a suceder de la noche a la mañana, y empecé a buscar otras opciones. Luego, en 2014, se nos dio la oportunidad junto a mis socios de aplicar con un proyecto para el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, y ganamos. Yo no lo iba a dirigir y alguien tenía que producirlo, y pues, ahí empecé.

¿Qué retos halló en este proceso?

Muchos, pero el principal es que las escuelas de cine no te enseñan a hacer empresa. Mi escuela de cine en particular era muy afrancesada, muy culta, pero tenía poco que ver con el mundo real donde necesitas entender cómo funciona el mercado, la distribución, el marketing. Necesitas entender de creación de valor. Sales de la escuela de cine con ganas de hacer una película, pero te chocas con la realidad. Ahí entendí que no había que enfocarse solo en la parte artística, sino que tienes que tener una empresa sostenible a largo plazo y que genere rentabilidad. Lograr entender eso y llevarlo a cabo nos tomó diez largos años.

fin es promocionar a la región como sede de filmaciones cinematográficas de alto calibre. Karina Defas

¿Cómo lograr una empresa productora y cinematográfica rentable en la realidad sudamericana?

Lo primero es conocer las reglas con las que estás jugando. Cuando nosotros empezamos, sabíamos que Colombia había aprobado la Ley de Filmación Colombia 1556 para llevar filmación internacional al país. Entendimos que había que aprovechar eso, porque sabíamos que los presupuestos locales eran limitados y que el presupuesto de una producción internacional sería mucho más interesante.

¿Hacia allá debe dirigirse entonces la producción regional?

Sí. Eso no quiere decir que no seamos capaces de producir una película increíble a nivel artístico, pero es muy difícil competir en un mercado en el que, en el mismo cine, están proyectando Misión Imposible y tu película. En nuestro caso, nosotros decidimos no hacer más producción local en español y dedicarnos a hacer producción internacional en inglés. Curiosamente, lo que hemos logrado en cuanto a rentabilidad es lo que nos ha permitido, hoy por hoy, empezar a desarrollar contenido en español para plataformas.

¿Cómo ha influido el streaming y las plataformas en el mercado?

Obviamente con la pandemia, el modelo sí cambió y plataformas como Netflix tuvieron un crecimiento enorme. Sin embargo, hasta ahora no ha terminado de arrancar por completo y con las huelgas de los gremios en Estados Unidos y la caída de la burbuja de producción de los streamers, aún estamos viendo cambios. No tenemos claro qué pasará a largo plazo con el mercado. Eso, aunque no lo creas, es una oportunidad que hay que aprovechar.

¿Cómo ve el potencial de Ecuador?

Creo que Ecuador tiene un potencial enorme. Yo trabajé en la coproducción de la película Sumergible, y me impresionó la calidad de su gente. Lo que hace falta es convencer a los estudios internacionales de que produzcan en Ecuador. Eso se puede hacer no intentando atraer a Piratas del Caribe 4, sino a películas independientes que ya no se pueden hacer en Estados Unidos porque los costos son muy altos, y que en Ecuador se pueden hacer a mitad de precio y usando el incentivo que ya tienen en la ley.

¿Qué tan importantes son las políticas públicas para lograr esto?

Muchísimo. En Colombia, la Ley 1556 es lo que nos ha permitido este crecimiento. Hay visitas para que los estudios conozcan el país, en estos años, grabaciones en Colombia han falseado al territorio como Vietnam, Uganda, porque el paisaje lo permite. Hay que trabajar de la mano de las políticas públicas para conseguir ese interés y crecimiento

Annapurna Pictures lo contactó para rodar en Santa Marta parte de 'The changeling', serie de Apple TV. Karina Defas

Reflexionar sobre el cine

Solano visitó Quito en el marco del Modelo de Mercado Audiovisual (Momav), organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Durante tres días, estudiantes y profesionales del cine, video, televisión y animación del país y el extranjero participaron en charlas, paneles, sesiones de pitch, foros y talleres cuyo objetivo fue hablar de la industria desde una perspectiva global.

A la par de Solano, en el encuentro también participaron Marcelo Pont (Argentina) y Nelson Quimbay (Colombia), y el norteamericano Stephen Wolf, vicepresidente sénior de Finanzas para Producción en la productora independiente norteamericana Annapurna

Ficha

Es vicepresidente de Producción de la compañía colombiana Jaguar Bite.

Fue cofundador y productor ejecutivo en Proyección Films.

Es máster en empresas creativas de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Entre sus películas producidas y coproducidas están: Sin palabras (2012), Presos (2016), Aislados (2016), Sumergible (2020), The long game (2023) y The big cigar: La gran fuga (2024).

