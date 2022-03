Pablo López por fin pudo cumplir la meta de tocar en Bogotá y así terminar de conquistar a sus seguidores colombianos. Su público concreto ya lo tiene, incluso lo recibió en el hotel Movich de la capital colombiana, pero hasta ahora no se había enfrentando al espectador masivo del país cafetalero. Esa fue la razón de su visita. Fue parte del concierto que Juanes ofreció ante la ciudad en el Movistar Arena el pasado sábado 26 de febrero.

Allí interpretó parte de su largo repertorio, maravillando a los 15 mil asistentes con su piano, y luego cantó en compañía de Juanes Tu enemigo.

Pero antes del show también conectó con la prensa. Allí EXPRESIONES conversó con el malagueño sobre sus canciones, su tardanza en pisar la región andina y el amor que siente por la música. Así fue el encuentro.

De muchas primeras veces

¿Por qué la tardanza de llegar con su música de forma presencial a Sudamérica?

Esto habría que preguntárselo a los locos que hacen nuestra carrera (risas). Yo creo que el momento empezaba hace dos años y se nos cortó por lo que todos sabemos. Yo iba a venir a toda esta zona. Me has hecho (la pregunta) de una forma tan romántica que espero que el tiempo responda la inquietud.

Usted, como artista español, ¿cómo ve el mercado latinoamericano?

Es la guinda del pastel. Uno hace absolutamente todo en España, y todo bien, pero todos estamos esperando dar el salto del charco hacia acá. Tú no estás completo hasta que no has llegado a todos los lugares en donde hablan tu idioma. Te aseguro que esta es una meta de todos los artistas y que cada uno intenta luchar a su manera.

¿La prisa lo embarga para esto?

No. Nunca me ha embargado. Suelo visitar los países por primera vez y se queda un sabor, un deseo que me obliga a de forma invisible querer volver a esos lugares. La verdad es que ha sido tan a paso lento lo que he construido en España, que sería una osadía pretender tener prisa en un sitio y sería un acto de vanidad tremendo. Hay que volver muchas veces, esforzarse y tener la suerte de que medios como ustedes sean un altavoz exponencial para que suene la música y luego tocar en vivo, así sea para cincuenta personas.

La música es su escudo y amante

¿Las injusticias las combate con música?

Sí, sería mi escudo. Puede ser que sea así. Igual, como ser humano, tengo mi cuota de cobarde y de egoísta.

Su relación sentimental más larga ha sido con el piano. ¿Le ha sido infiel alguna vez?

Toco mucho la guitarra… Pero creo que es una tricefalia más que una amante. Soy incapaz de serle infiel al piano porque incluso llego a soñar con él. Creo que la relación se está tornando psicológicamente peligrosa.

Unikornio, once millones de versos después de ti es su último álbum (2020). ¿En qué etapa de su vida lo escribió?

Era una etapa de tensa calma. Nunca habría que dejar de mirar a los demonios que tenemos dentro, que está en canciones como Colapso. El ser humano tiene que saber meterse en esas cavernas de uno que no tienen luz y aprender a quererse con ellas.

En el evento En Concierto 360 Grados, disponible en DVD, se le nota su entrega y pasión desenfrenada con el piano. Pareciera que no cree tener una buena canción si no deja el alma en ella.

Te voy a decir una verdad, que a mi madre no le va a gustar escuchar y que es completamente cierta: pasión es una palabra que la tengo escrita hasta en mi nevera. Y esta es la que me da de comer. Mis manos tienen marcas e incluso termino engarrotado. Sí tengo una relación un poquito bestia con el piano. Mi proceso es un poco masoquista, pero me ayuda a vivir con la neurosis que es tocar.

Pablo López junto a Juanes. Cortesía

Tu enemigo, una canción que cada año está más vigente

Tu enemigo (2015) es una canción que en estas últimas semanas ha cobrado mucha más relevancia con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sin dejar de lado los conflictos migratorios de África hacia Europa o de Centroamérica a Estados Unidos. Esta sentida canción tiene un mensaje fuerte, en la voz de Pablo y Juanes. Esto fue lo que comentó sobre el tema:

“Por desgracia, esta canción es adaptable a múltiples momentos. Pero hay que pensar algo también, nunca dejó de serlo. La grandilocuencia de algunas guerras, la injusticia. Quiero aprovechar esto para añadir que no deja de pasar en el mundo y tenemos la costumbre de mirar hacia otro lado. Las fronteras siguen y los africanos pasan una barbaridades que no salen en los periódicos porque, quizá, no nos afectan tanto económicamente. Sin embargo, esta canción es un abrazo, es puro amor al prójimo. Representa la parte positiva de todo esto, pese a que en redes sociales siguen saliendo malos comentarios que me recuerdan mucho a esta canción”.

Le hacemos una pregunta directa al músico. ¿Hay justificación para ver al inmigrante como enemigo? Su respuesta fue: Ninguna. “Nadie viene a quitarte nada. Vienen a sobrevivir. Bien estarían en su país si pudieran, pero no es así”.