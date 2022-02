Regresar al origen es siempre importante. Este es un proceso necesario para reencontrarse y renovarse. Y así le ha sucedido a Juanes frente 15 mil personas en Bogotá, la capital de su país. Sus paisanos, quienes lo vieron crecer, conectaron con lo más íntimo de Juan Esteban Aristizábal en el Movistar Arena. Este show no tuvo esa dinámica de artista- público, era de amigos con amigos que la noche del sábado 26 de febrero se reencontraron.

Hace 22 años el músico debutó como solista y fue precisamente en esta ciudad en donde ofreció su primer concierto de esta etapa luego de ser parte de la agrupación de rock Ekhymosis. También fue en este mismo recinto en donde hubiera presentado el show Juanes para todos el 14 de marzo de 2020, pero la pandemia cambió todos los planes.

El Origen tour fue un gran reencuentro. La gente que asistió lo esperó dos años, en aquella ocasión – y como ahora – estaba al tope de la capacidad, por eso se escuchaban muy fuertemente las voces de los asistentes.

Puntualmente salió a escena con su característico pelo largo, unos pantalones satinados verdes y una chaqueta fucsia, un look muy setentero como la década en la que nació. El reloj daba las 20:00 cuando con paso tímido y un tanto sorprendido por las miles de personas que lo veían, tomó su guitarra y entonó El amor después del amor, de Fito Páez, uno de sus ídolos musicales y ahora su colega personal.

Bogotá le cantó a Ecuador

El espectáculo por lo visual fue sencillo. El despliegue de luces y colores era óptimo, pero no era nada especialmente diferente o con un factor sorpresa. Pero esto era intencional. Lo que tenía que brillar eran las canciones, las guitarras, la batería y la voz de Juanes.

Las siguientes cuatro canciones también fueron de su último álbum Origen, entre ellas Nuestro juramento. Aquí, pudimos apreciar que el famoso tema de Julio Jaramillo es un himno, que fue tocado pulcramente. Juanes logró que su guitarra eléctrica llorara de sentimiento al igual que el requinto de este famoso bolero. Y con ello, el público lo ovacionó al terminar el tema insignia de nuestro Ruiseñor de América.

Una fiesta familiar

Luego llegaron los grandes éxitos del artista, esos que ya son clásicos del rock en español. Fotografía, Volverte a ver, Para tu amor, Es por ti y Mala gente. Aquí todo era euforia y gritos, como si se tratara de una fiesta familiar. Y este perfecto entendimiento entre fanáticos y músico se vio reflejado cuando Juanes pidió permiso para bajar entre los asistentes que se encontraban en la zona de platea, sentados junto al escenario. Esto fue inmersivo. Sin miedos. Nadie se abalanzó y obstruyó el avance del intérprete entre los presentes y él les daba el puño, como la nueva normalidad lo dicta, al avanzar hasta su lugar. Aquí les dedicó Para tu amor, tema que compuso hace 18 años para su hija mayor Luna. “Este es un tema que se lo escribí cuando me convertí en padre y es aquí cuando uno entiende este amor tan puro e infinito”, pero esta noche era para los bogotanos.

El amor de @juanes y Bogotá es mutuo, recíproco. Por eso canta Para tu amor en medio del público en su #OrigenTour. pic.twitter.com/lORKMXpSd0 — José Alejandro Puga (@AlejandroPuga) February 27, 2022

Para no dejar tantos éxitos de lado en este set list implementó un medley con Could you be loved, el megahit de Bob Marley; La paga, Gotas de agua dulce, Hoy me voy y La vida es un ratico. Con esta última recordó que creó la letra luego de uno de los consejos más sabios que le ha dado su mamá Alicia Vásquez (91). “Estaba muy deprimido y me senté a conversar con ella y sus palabras fueron: “La vida es un ratico. Aprovecha”. Además, recordó lo importante de vivir los momentos y no dar nada por hecho. “Estar aquí con ustedes lo valoro más que nunca”.

También hubo oportunidad de hablar de la guerra, una causa que siempre ha combatido Juanes con guitarra en mano. El auditorio del Movistar podía verlo claramente desde las pantallas gigantes colocadas a ambos costados del escenario. Desde allí se apreciaba lo conmovido que estaba por la situación que está sucediendo en Ucrania, la guerrilla colombiana y los problemas que como sociedad parecen no acabar. “Hay que estar del lado de la luz y no de la sombra”, expresó para presentar Fíjate bien, su primer single en su proyecto unitario. Celebrar a Colombia estaba implícito. Varias banderas se alzaban entre el público, en especial la de su club de fans que estaba en las primeras filas. Cuando tocó Mi tierra, todo el recinto se alzó a bailar. Se encendieron todas las luces y cada uno de los celulares de la sala de conciertos prendió su flash para encender la luz de la paz. “Ama la tierra en que naciste”, dice la canción y el nacionalismo estuvo vivo.

Los amigos no faltaron

Y como era una noche de sorpresas, aquí también compartió con el artista español Pablo López. El pianista tuvo el acto de apertura en su primera visita a Colombia, y terminar de conquistar el mercado andino. Uno de los temas más populares de Pablo es Tu enemigo, canción de 2015 que cantó con Juanes para su álbum El mundo y los amantes inocentes. “Les presento a Pablo, un gran amigo, un gran talento. Me quedé frito la primera vez que lo oí tocar”, fueron las cordiales palabras de Juanes antes de cantar a dúo el tema que señala y reprocha la xenofobia, y abraza la vida de los migrantes sea por la situación que sea.

No se puede hacer una fiesta tradicional colombiana sin vallenato y para esto llegó Fonseca con Sin medir distancias. Y como Origen se trata de los gustos personales de Juanes, tenía que verse reflejado el metal, ese género que lo obsesionó en su adolescencia y moldeó su espíritu. Con los primeros acordes de Enter sandman, de Metallica, los fans enloquecieron porque sabían que verían la furia y la pasión del Juan Esteban joven con la madurez de sus 49 años. La guitarra y él fueron uno solo. Vale resaltar el acompañamiento de su banda, en especial del guitarrista Juan Pablo Daza.

La similitud que este concierto tenía con una parranda de hogar latino es innegable. Toda buena rumba, y ya con algunos tragos encima, tiene mariachi y buenas rancheras. Y sí, Juanes demostró tener todo el potencial vocal para cantar sin falla esas infinitas notas altas, al mismo puro estilo de Juan Gabriel. Querida, El rey, Mujeres divinas, La media vuelta, Volver y Si nos dejan las interpretó junto al Mariachi Contemporáneo. El festejo llegó a su fin con aplausos infinitos, millones de gracias y un público satisfecho luego de una espera de dos años. La vida es un círculo que siempre conecta con el origen.