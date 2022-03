La música en vivo nunca se fue, solo estaba descansando. Así lo va a demostrar el festival Estéreo Picnic, que se desarrollará en Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de marzo. Allí, con artistas de múltiples nacionalidades también estará Ecuador con su representante Pancho Piedra, conocido como El Mago. El músico electrónico presentará su set de ritmo ante el público el primer día del evento, que en su décima edición (2019) agrupó a 62.000 mil personas.

Conversamos con Pancho sobre su trayectoria de casi 20 años en la escena musical y su aporte con uno de los festivales de música electrónica más destacados de Ecuador Tripy Tripy Fest.

Sergio Sacoto estrena el nuevo Teatro San Gabriel este fin de semana Leer más

¿Cómo se da la invitación al Estéreo Picnic?

Yo estaba programado para tocar en la edición del 2020 pero como todos sabemos se canceló todo. Obviamente, un evento de esta magnitud no es fácil dejarlo pasar. Yo me quedé con todas las ganas y la expectativa, pero ahí está la fuerza del Estéreo Picnic y están listos para regresar. Regresan casi a tres años de ausencia.

Hay casi 70 artistas confirmados. ¿Cuál le entusiasma ver en vivo?

A mí en lo personal me llama la atención Jungle, Édson Velandia, Red Axes y Crudo Means Raw. Hay para todos los gustos. Es una gran feria para tener nuevas experiencias.

¿Cómo será su participación?

Yo estaré el primer día, en un domo especial para todos los artistas electrónicos.

¿Le gustaría encontrarse con alguno de estos músicos y poder tener una conversación más fraterna con alguno?

Como hago fiestas y festivales hace varios años lo que yo más busco es tener un contacto fuera de la música, más de persona a persona. Pienso que en esos espacios es mejor encontrarse con el ser humano. Me llama mucho la atención Avalon Emerson, una DJ estadounidense.

¿Es el momento adecuado para un festival de esta magnitud?

Lo es. La música no puede morir. Es un momento también muy grande para el país y demostrar el talento que hay en lo electrónico. Ahora nos estamos dando cuenta lo importante que es poder tener gente cerca, sentir la música en vivo y todo lo que implica un festival. Estos encuentros nos hacen más humanos.

Juanes le cantó a 15 mil amigos los temas que lo volvieron artista Leer más

La entrevista

¿Cómo es posible culturizar la música electrónica en el país?

Es una búsqueda que toma tiempo. Para la gente que no está familiarizada es todo ‘bum, bum, bum’. Pero lo importante es la curiosidad por estos sonidos que tiene muchísimos años dentro de la creación musical, ya en los 60 se volvieron populares, son sintetizadores. El rock de los 70, el hip-hop de los 80 y el pop de los 90 se alimentaron mucho de estos sonidos. Es importante investigar y también reconocer que hay artistas locales muy valiosos , como Nicola Cruz, que es reconocido a nivel mundial.

Pero además lo promueve con su propio festival en Ecuador...

Sí. Tripy Tripy tiene más de 15 años como festival. Todo empezó con fiestas en casa de amigos. Pero con el tiempo pensé en crear algo que perdure en el tiempo y la gente se pueda culturizar de la música electrónica. Con artistas, que a mi gusto sean buenos y mostrar algo diferente al público en calidad de audio. El único año que se paró fue en el 2020. De ahí, siempre ha sido consecutivo, enfrentando muchas veces hasta pérdidas pero dándolo todo.

¿En qué subgénero se define su música?

No me gusta definirlo tanto. Para mí solo hay música que me gusta y la que no tanto. Es tan amplia la variedad que solo puedo dejarme llevar por lo que me simpatiza. Sobre todo estoy en el house, tecno y el breakbeats.

Entonces por eso se le hace fácil fusionar. En su último sencillo Simplemental lo prueba.

Este tema tiene una base de reguetón, con esos beats constantes. Le pongo muchos elementos industriales y así nace una fusión interesante. En este género también hay dos remixes (De Quixosis y Mala fama) de dos artistas amigos de Quito e Ibarra que le dan mucha variedad.

El tema parece un himno electrónico ecuatoriano, incluso en la portada se hace referencia al escudo.

Es una canción que nace con un sello polaco. Ellos querían hacer un tema que refleje las raíces de Ecuador, con la participación de artistas locales.

Maluma es el 'Ídolo global' según Premios Lo Nuestro Leer más

Así será el Estéreo Picnic

“Después de tres años de resistencia, nos encontraremos de nuevo para elevar las manos al cielo y celebrar el milagro de la vida, la música en vivo, el baile al aire libre, el amor en todas sus formas y la libertad. Foo Fighters, J Balvin y The Strokes encabezan el lineup del comeback más esperado”, se lee en el comunicado brindado por la organización del Estéreo Picnic. Un festival que ha sabido aguantar la pausa obligatoria que tuvo la industria de la música, la cual ahora, en marzo del 2022, está totalmente de pie para llevar entretenimiento a los fans de la zona andina. La cita es en Bogotá, en el Campo de Golf Briceño. Los boletos están a la venta en EntradasAmarillas.com.