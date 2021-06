Óscar Manzo: "Quise arreglar el diastema de Luis Miguel"

El odontólogo guayaquileño, quien vivió más de una década en Chile, compartió su manifiesto con EXPRESIONES para la sección Tengo que decirlo.

1 “Me pone de mal genio la falta de educación de la gente al conducir y también la falta de respeto”.

2 “Sonrío con una canción, un poema, una imagen agradable que se me venga a la mente. Estar al aire libre y ver un atardecer me quitan el estrés”.

3 “Me arrepiento de no haber desarrollado más mi parte artística. Si pudiera escoger de nuevo una carrera estaría vinculada con el arte”.

4 “Vivo el presente y me apasiona mi profesión de odontólogo especializado en implantología oral”.

5 “Nunca he tenido un dolor de muela, pero como dentista sé que es desagradable y provoca un dolor intenso. Me he encontrado con gente que es como un dolor alrededor de la mandíbula y ahora que he madurado aprendí a callar y seguir mi camino”.

El médico es padre de tres niños y volvió a Guayaquil para estar cerca de ellos. Gerardo Menoscal

6 “Lo más loco que me ha pasado es cuando le dije a un paciente que se acomodara mientras llenaba la ficha clínica y cuando volteé para atenderlo me di cuenta de que se había acomodado al revés, donde debía estar la cabeza estaban sus pies. Era su primera vez con un dentista, fue en la rural que hice en Olón”.

7 “Soy muy malo para hablar en público, pero muy bueno para tocar un instrumento con gente alrededor, no me da pánico escénico cuando estoy acompañado de una guitarra”.

8 “Los dos últimos años que viví en Chile le agarré alergia a la primavera”.

9 “Tengo miedo a la inseguridad, a la delincuencia y una verdadera fobia a las alturas. Cuando viajo en avión debo tomar un ansiolítico”.

10 “Soy amante del rock clásico, me gusta The Rolling Stones y ciertas canciones de Led Zeppelin, también me agradan los Beatles”.

11 “Nunca sentí ganas de sacarle los dientes a alguien, es un acto impulsivo. Pero si fuera el caso, pensaría hacerlo con las personas mentirosas, hipócritas y cizañosas. Me enseñaron siempre a decir la verdad. Yo aprendí a boxear, pero soy un hombre tranquilo”.

Óscar es aficionado a la cocina, las pastas son su especialidad. Gerardo Menoscal

12 “Ya se arregló su dentadura, pero hubo un tiempo en que cuando veía fotos de Luis Miguel sentía las ganas de hacerle unas carillas por el diastema que tenía, estuvo así por muchos años”.

13 “Solo me convertiría en Hulk si se metieran con mi familia, la defiendo con todo”.

14 “Por más que una mujer sea bonita y guapa si al abrir la boca me doy cuenta de que no tiene nada en la cabeza se pierde todo interés. Lo más atractivo en una mujer es su inteligencia”.

15 “He pasado por cosas difíciles en mi vida, pero soy de los que se cae, se levanta y continúa la lucha”.

16 “Tengo seis tatuajes. El último me lo hice en Chile, son unos guantes de boxeo”.

De no ser odontólogo hubiese desarrollado su talento para el arte. Gerardo Menoscal

17 “Además de pintar, me fascina cocinar, me quedan muy bien el asado, el stir fry y el espagueti frutti di mare, que me enciende. No cocino mucho en el horno, conmigo todo es a la parrilla”.

18 “Si yo fuera un asado, me acompañaría un malbec o un cabernet”.

19 “Lo más penoso que me ha pasado es cuando me caí con la bandeja de comida en un cine”.

20 “Estuve a punto de tatuarme el nombre de una mujer, menos mal no lo hice, me quedó de lección para jamás hacerlo”.