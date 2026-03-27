Óscar 2029: la gala deja Hollywood y se muda al centro de Los Ángeles

Hollywood pierde a los premios Óscar, pues se ha informado que la gala cambia de sede luego de 25 años en el Dolby Theatre

Los premios Óscar se preparan para un cambio histórico (e impensado) que va a redefinir para siempre su relación con Hollywood. Luego de más de dos décadas en el tradicional Dolby Theatre, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que, a partir de 2029, la gala se va a 'mudar' al complejo L.A. Live, ubicado en el centro financiero de Los Ángeles.

Con esta decisión, inicia una nueva etapa para uno de los eventos más importantes, influyentes y esperados de la industria del entretenimiento.

Cambio de sede: del Dolby Theatre al Peacock Theatre

El traslado va a hacerse efectivo luego de la emblemática edición número 100, que está prevista para 2028. Con ella se cerrará el ciclo del Dolby Theatre como sede principal. A partir de ese momento, la ceremonia se traslada al Peacock Theatre, ubicado en el corazón del downtown angelino, dentro del complejo L.A. Live.

Este movimiento es consecuencia de un acuerdo comercial con AEG, una de las compañías líderes en la gestión de eventos a nivel global. Esa empresa, cuya sede está en Los Ángeles, administra espacios clave como el Crypto.com Arena y el propio Peacock Theatre, donde suelen desarrollarse eventos de muy alto perfil, como los premios Grammy y los Emmy, solo por nombrar dos.

Nueva alianza y expansión global

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Pero la alianza con AEG va más allá del cambio de escenario. Implica también una modernización integral del espectáculo en sí. Según la Academia, el teatro será sometido a mejoras en infraestructura, sonido, iluminación y áreas técnicas, todo con la intención de optimizar la experiencia para los asistentes y para la audiencia global.

Además, otro anuncio relevante ha causado mucho impacato: desde 2029, la gala será transmitida en YouTube de forma abierta y gratuita en todo el mundo durante al menos cinco ediciones. ¿La razón? Ampliar el alcance de la ceremonia y adaptarla a las nuevas formas de consumo digital.

Hollywood y su momento de transformación

La salida de los Oscar del tradicional Hollywood Boulevard es también un claro reflejo del momento que atraviesa la industria cinematográfica. En los últimos años, la zona ha debido enfrentar algunos retos muy claros, como locales cerrados y una menor actividad comercial. Además, no es secreto para nadie que la producción audiovisual ha migrado hacia otros destinos, por los altos costos de rodaje en esa ciudad.

´Pero hay otros factores a considerar, como la pandemia, las huelgas de actores y guionistas, y los recientes incendios. Todo ello ha acelerado esta transformación. En ese contexto, el traslado de la gala al downtown aparece como una estrategia para revitalizar su impacto y conectar con nuevas audiencias.

Más capacidad y una experiencia renovada

El tema logístico también cobra peso. La Academia cuenta con más de 11.000 miembros, en tanto que la gala reúne a unos 2.500 invitados. El nuevo recinto va a permitir ampliar la capacidad y ofrecer una experiencia más inclusiva.

El entorno del L.A. Live, con su oferta de restaurantes, espacios abiertos y zonas de entretenimiento, servirá para potenciar momentos clave de los Oscar, tales como como la alfombra roja y las actividades previas al evento.

Un regreso al pasado con mirada al futuro

El anuncio ha sorprendido. Sin embargo, no será la primera vez que los los premios de la Academia se celebran en el centro de Los Ángeles. Antes de hacer de Hollywood su 'casa oficial', la gala tuvo lugar en otros espacios como el Dorothy Chandler Pavilion y el Shrine Auditorium, ambos ubicados en esa zona.

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Por eso, este regreso al downtown, para muchos una evolución natural, combina tradición e innovación. La Academia busca mantener la esencia del evento mientras adapta su formato a las demandas de una industria en constante cambio. No se trata, pues, solo de un cambio de ubicación. Es también la necesidad de encontrar escenarios competitivos en todos los sentidos.

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