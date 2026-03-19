Esto dijo Amy Madigan a la prensa luego de ganar el Óscar a Actriz de reparto

Amy Madigan gana el Óscar por y responde las preguntas de la prensa sobre su carrera, su papel y su vida personal

Llega con el Óscar en la mano izquierda, pero más parece que es el premio el que la tiene agarrada a ella, no la afloja para nada.

Es pequeña (1,66), tiene 75 años, pero luce más joven. Los ojos son azules, pero cubiertos con gafas amarillas y, sí, lleva pantalones negros y un blazer de la casa Dior que semejan las plumas multicolores de un ave, pues el tejido las reproduce (así me informa la IA). Su rostro emana alegría. Empieza el zafarrancho y todos quieren entrevistarla.

​El encuentro con la prensa

No fui el primero en hacer la pregunta, quería hablar sobre su antigua nominación, hace 40 años, por la cinta Dos veces en la vida (Twice in a Lifetime, 1985). Resulta que otra persona había tenido en su mente la misma pregunta. Así comenzó la charla.

-Su primera nominación fue por su interpretación de una mujer afectada por la desintegración de una familia. En La hora de la desaparición genera disgregación de varias familias. En alguna forma, equivale a tener la misma trama. ¿Qué nos dice acerca de esto?

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-No se me había ocurrido.

Fin de la pregunta. Yo pensaba lanzarla como si el título de aquella cinta fuese promisorio, un prólogo del destino, situación que profetizaba un triunfo en el futuro. Desde ese momento, preferí escuchar.

-¿Qué significa para usted ganar por su caracterización de la tía Gladys?

-Me encantó el guion, desde el momento en que lo leí. Lo supe… conocía a esta mujer, sabía que podía agarrarla por el cuello. Fue alguien que, simplemente, la llevaría al límite. Creo que solo está luchando para sobrevivir. Creo, en particular, que mucha gente se identifica con ella. Personalmente, gusto de preguntarle a la gente qué le gusta de Gladys. Responden que es una inspiración, extraña pero simple. Zach (el director) me dijo: “Hazlo, hazlo, ¡adelante!”. Supongo que lo hice bien, aunque a veces no estoy tan segura.

-Tengo una curiosidad. ¿Es este Óscar una buena señal para una precuela sobre la tía Gladys?

-Me lo han preguntado varias veces. Zach, que escribe el guion y dirige, afirma que sí, que va a suceder. Pero hay que esperar, es algo que la industria sabe.

La reunión ha terminado. Sean Penn no estuvo en el teatro, por lo tanto, no estará con la prensa. Charlo algo con los colegas, pero todos corren a sus diarios para ver impresas sus preguntas, opiniones y diagramaciones.

Su agradecimiento al recibir el Óscar

Al recibir la estatuilla a Mejor actriz de reparto por su papel de Gladys en Weapons, inicia su discurso diciendo un sencillo "¡Esto es genial!", pero también respondiendo algo que muchos se han cuestionado.

"Lo que quiero decir es que todo el mundo me pregunta, desde la prensa hasta los curiosos, eso de 'Han pasado 40 años, ¿cuál es la diferencia en esta ocasión?'. Lo diferente es que ahora tengo al dorado pequeñuelo. Anoche estaba en la ducha intentando pensar en algo que podría decir (si ganaba el Óscar) mientras me afeitaba las piernas. Me detuve… Iba a llevar puestos unos pantalones, no tenía que preocuparme de cómo lucirían mis piernas. Me aconsejaron que no dé todos esos nombres porque nadie sabe quiénes son, pero son personas, digo yo, que significan algo para mí, que no podría estar aquí sin ellos".

Y continúa diciendo: "Antes que nada, solo tengo que dar gracias a Zach Cregger, guionista y director, que fue quien escribió un rol de ensueño, y cuando me dejé agarrar por el cuello, la pasamos en grande… Quiero darles las gracias a nuestra producción y, por supuesto, ya sabes, a Warner Bros., New Line, Pam y Mike; ellos son las personas que me han ayudado para estar aquí y, como pueden ver, estoy algo desconcertada…".

Luego hizo una confesión: "Ahora me tiemblan las piernas, porque cuando hacía todo lo de La hora de la desaparición, viajaba sola y la gente de Una batalla tras otra, de Pescadores, de todos los filmes, simplemente me dieron un abrazo y dijeron: “Si pasas, déjanos conocerte y podrás conocernos”. Así creo que…".

Y continuó con los agradcimientos diciendo: "Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a mi preciosa hija Lily, a su marido Sean y, por supuesto… a los siete perritos calientes (referencia a la película). Pero lo más importante es mi querido Ed, que ha estado conmigo, siempre (están casados desde 1983), un tiempo larguísimo y nada de eso significaría algo si él no estuviese a mi lado. Así que, muchas gracias… estoy abrumada".

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