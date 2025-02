Óscar 2025: conozca a los mejores actores de reparto

Un gánster ruso, un tipo lleno de risas, pero de ocultos dilemas, un gran artista folk que estuvo en Quito, allá por 1984, un millonario rapaz y el abogado que sirvió para forjar la personalidad de Donald Trump, asistirán a la ceremonia. ¿Cuál de ellos podría ser el ganador? Léanos y entérese.

Yura Borisov: Igor en 'Anora'



Actor ruso de 32 años que sorprende por la forma en que ha plasmado su personaje: un gánster lleno de profundidad emocional, vigilante de la prostituta que se convirtió en esposa del hijo de su “amo”.

Con miradas que traen a la mente a violadores en películas de suspenso y que maneja con astucia el escabroso diálogo que muestra el guion.

A momentos parece que el cerebro se le quema lentamente, pues su interior mantiene la calma necesitada pero no esperada por sus enemigos, Lo llamativo de este rol es que cambia, totalmente, la imagen que estos mafiosos venían imponiendo en el cine; ahora tiene un giro de 180 grados que, sin querer supongo, añade risas a la trama. Sería total novedad que ganase el premio, pero… hay dudas de su triunfo.

Kieran Culkin: Benji Kaplan en 'Un dolor real'



Bien puede ser el ganador del Óscar. Su trabajo interpretativo es brillante pues no se ha dejado llevar por la comedia que pudo concebir y en su lugar ha gestado un cambio: ha hecho de su Benji un ser lleno de risas y chistes pronunciados intempestivamente, que muchas veces causan fastidio a quienes los escuchan pero que también pueden ver en él a un ser cálido, amigable, aunque no lo parezca a primera vista. Ejemplo de ello es cuando Benji quiere retratarse al pie de un monumento.

Su primo se opone porque sería una falta de respeto, pero… ¡todos los integrantes del tour que visita Polonia se unen a la idea para salir fotografiados en el lugar discutido! Pero Benji, en el fondo, no es feliz, su alma no va de acuerdo a su forma de ser y cuando lo vemos en el aeropuerto, en plena soledad, Culkin, hermano de Macaulay, la gran figura de Pobre angelito, demuestra con su mirada que luego de este real dolor ha conquistado el estrellato.

Edward Norton: Peter Seeger en 'Un completo desconocido'



Norton lleva el peso del largometraje debido a la calidad del personaje que interpreta, un artista del folclore estadounidense que impuso, en todas sus composiciones, los ecos de un compromiso social. Conjuntamente, fue un gran defensor de los derechos humanos, lo que le valió una persecución política en su país por parte del Comité de Asuntos Antiamericanos, en 1951.

La figura de Norton desaparece al convertirse, realmente, en Seeger (1919-2014), al cual cientos de quiteños recordaran porque estuvo presente, en 1984, en el Festival de la nueva canción. Si triunfa, todos quedarían satisfechos, especialmente la dama que al escribir sus comentarios en un diario californiano dijo: “su actuación destrozó mi corazón”.

Guy Pearse: Harrison Lee Van Buren en 'El brutalista'



Actor australiano que en la década noventera triunfaba con Los ángeles al desnudo (1997) y Amnesia (Memento, 2000), que posteriormente no mantuvo la altura lograda por Hugh Jackman y Heath Ledger (1979-2008), aprehendidos al cine hollywoodense en el mismo período. Hoy reverdece laureles con un rol que lo lleva a su altura inicial.

En su caracterización es arrogante, orgulloso, temerario y astuto ejecutivo empresarial. Voluntarioso y amable cuando lo quiere, impacta. Y al final, cuando está por caer el telón del drama épico, se revela su íntimo secreto… este lo destruye. En toda la secuencia no vemos al actor sino a un ser humano caer bajo el peso de su gnosis. Con toda su brillantez, no creo vaya a triunfar. No, porque junto a él está una pléyade actoral que hace tambalear su candidatura.

Jeremy Strong: Roy Cohn en 'El aprendiz'



Como el feroz abogado que percibe en Donald Trump su potencial y lo convierte en su protegido para aumentar desmedidas ambiciones, pues Cohn ve en aquel joven a la persona que está lista para hacer todo lo que sea necesario para triunfar. Strong le da “fuerza” a su personaje y plasma en el lienzo la frialdad del acero convertido en daga.

Sobre su trabajo escribí en Cine y algo más: “en el campo de las actuaciones se lleva las palmas Jeremy Strong porque inyecta a su rol esa actitud veraz sobre amigos que no sonríen, que se unen tan solo y cínicamente para lograr sus metas (…). No sorprendería que por esta actuación Strong se convierta en serio aspirante al Óscar 2025 en la categoría de Mejor actor de reparto”. Bueno, sucedió. ¿Se lo lleva? Nada es imposible, pero está Kieran Culkin.

