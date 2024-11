Crítica de cine: El Aprendiz, una mirada a la biografía de Trump

Drama biográfico que muestra los avatares de una carrera comercial y luego política de uno de los presidentes más controversiales que haya tenido los Estados Unidos y su director, el iraní Ali Abbasi, lo convierte en una exploración profunda sobre un ser humano complejo y decidido.

Como filón del largometraje están las reglas, según Cohn, a seguir en la política, empezando por la más sencilla: “Ataca, ataca, ataca. Luego: No admitas nada, niega todo. ¿Y la tercera? No importa qué suceda. Afirmas la victoria y nunca admitas la derrota”. Esas tres reglas, supuestamente, ya las escucharon algunos partidos políticos del orbe. Todo esto captura, a través del filme, la esencia del personaje y llevará al espectador hacia una jornada absorbente que penetra en este ensayo sobre la posibilidad de conocer mejor a Trump, aunque a momentos el cinéfilo pueda sentirse disgustado, así como la posibilidad que alguien imaginará que “el deseo del poder genera crueldad”. Su relación con Ivana es punto álgido y por ello el guion (aunque no es lo mejor del filme) sirve para mostrar el derrumbe de ese amor y por lo tanto la historia es realmente válida y a momentos, halagadora.

El enfoque visual sirve para capturar la dirección artística. La ambientación de aquellas décadas (muy bien logradas) capturan la atmósfera neoyorquina de esos años y se convierte en “una visión intrigante de los personajes que moldearon a Trump en los primeros años de su profesión”, dice el crítico llamado Luke Hicks.

En el campo de las actuaciones se lleva las palmas Jeremy Strong porque inyecta a su rol esa actitud veraz sobre amigos, que no sonríe, que esa amistad los une cínicamente para lograr sus metas. Que después se sentirá culpable del personaje que, al igual que el doctor Frankenstein, se arrepiente de haberlo creado. No sorprendería que por esta actuación, Strong se convierta en serio aspirante al Óscar 2025 en la categoría de mejor actor de reparto. Stan asombra por su forma de caracterizar a Trump, al extremo que repite los modismos, la funcionalidad de un rostro que no es suyo. Quizás le falte profundidad, pero sí le inyecta interés y dinamia. María Bakalova sorprende y agrada.

En resumen: no es una mala película, es entretenida, bien llevada, pletórica en emociones y jamás aburrida.

ALGO MÁS…

Estrenada en el Festival de Cannes (mayo del 2024), el equipo legal de Trump intentó bloquear el estreno de El aprendiz argumentando que distorsionaba su existencia, especialmente en su relación con Ivana, pues las acusaciones de abuso que ella presentó durante su divorcio la llevarían más tarde a retractarse… parcialmente.

El argumento de El aprendiz

Un joven Donald Trump (Sebastián Stan), ansioso de hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, busca y cae bajo la influencia de Roy Cohn (Jeremy Strong), abogado inhumano que ayudará a forjar al Trump que hoy se conoce mundialmente. Cohn ve en Trump el protegido ideal, alguien con ambición desmedida, sed de poder y dispuesto a hacer lo que haga falta para triunfar. Asimismo, estará Ivana (María Bakalova), Andy Warhol (Bruce Beaton), el mafioso Anthony “el gordo Tony” Salerno (Joe Pingue) y su padre, Fred Trump (Martin Donovan).

CALIFICACIÓN: ****

