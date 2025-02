Katie James, la colombo- irlandesa que le canta al campo, aterriza en Quito

“Estoy muy emocionada de comenzar esta gira internacional en Quito”, señala la artista Katie James. “He cantado en Ecuador antes, pero no he vuelto desde que mi público ha crecido. Este reencuentro me llena de ilusión”, añade.

Expreso Playlist: La colaboración de Neoma y Amantina ya está disponible Leer más

Hace cinco años, durante la pandemia, la cantautora colombiana se viralizó con la canción 'Toitico bien empacao', una oda al campo y a sus agricultores. Desde entonces, sus temas se han popularizado, lo que le ha permitido colaborar con artistas como Carlos Vives en 'En la selv'a, tema por el cual ganó el Premio Nuestra Tierra 2023 en la categoría “Mejor Canción Folclórica del Año”.

“Esa canción es muy significativa para mí porque crecí en el campo de Colombia, y es una reflexión dirigida al citadino, preguntándole: ¿qué sabe usted de su tierra? ¿Qué sabe usted del trabajo tan duro de los agricultores?”, explica.

Para James, los ritmos latinoamericanos son fundamentales en su proceso de composición. En ellos predominan bambucos, pasillos, valses y canciones populares que evocan la naturaleza, las montañas y los paisajes que inspiran su música.

“Yo canto sobre lo que me conmueve. Es un proceso muy intuitivo y casi constante. Nunca me siento a componer un bolero, simplemente va surgiendo. Pruebo, ensayo... Siempre hay un poco de prueba y error hasta que encuentro lo que funciona”, comenta.

El recital n la capital se llevará a cabo el domingo 2 de marzo en la Sala Buenaventura (Yánez Pinzón y Colón) a las 19:00. El costo es de $ 20.

Tras su presentación en Quito, la gira de James continuará en Santiago de Chile y luego en Montevideo, donde interpretará canciones de sus álbumes Respirar, Humano y Versos para no olvidar.

La cantante se viralizó en 2020 con el tema 'Toitito bien empacao'. Cortesía

Con el corazón en el campo

De madre inglesa y padre irlandés, Katie James nació en Inishfree, una pequeña isla de Irlanda. Más tarde, se trasladó a Colombia, donde se instaló con su familia en una hacienda en la región del Tolima.

Kudai lanza Karma, una canción con la que sanan el pasado Leer más

“Desde muy niña crecí en una finca, y eso marcó mi vida. Años después, viví y estudié en Bogotá, y pude ver la gran distancia que existe entre el campo y la ciudad... y no me refiero solo a las distancias físicas”, comenta.

Esas diferencias, agrega, fueron fuente de inspiración para algunas de sus primeras canciones.

Este año, además de su primera gira por Ecuador, Chile y Uruguay, la artista regresará a Europa, donde ofrecerá varios conciertos y producirá su álbum más reciente.

“Tengo diez canciones listas para salir, y a eso me dedicaré gran parte del año. El 2024 fue un año muy movido debido a la cantidad de giras que realicé, pero este año será de creación”, afirma.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!