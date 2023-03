Para llegar a determinadas zonas de la gala de los Óscar, hay que subir por unas escaleras mecánicas que chirrían. Es el interior del teatro Dolby de Los Ángeles (California), incrustado dentro de un centro comercial de aire algo anticuado, donde de repente se hace la luz y aparece Steven Spielberg.

Óscar 2023: Lady Gaga, de Versace a vaqueros rotos y zapatos deportivos Leer más

Un año más este teatro en pleno bulevar de Hollywood ha acogido la ceremonia de los Óscar; un evento de tinte "kitsch", donde el glamur lo ponen los artistas.

Metros y metros de cortinas de color rojo daban la bienvenida al lugar, donde este año los asistentes tuvieron que atravesar una alfombra de color beis, aunque que en realidad eran dos alfombras: una para los nominados a los premios y sus acompañantes, y otra para el resto de invitados, que pasaban por detrás de los fotógrafos.

Una vez dentro, no faltaba la bebida. La comida escaseaba más: pizza, palomitas con sabor a caramelo picante y frutos secos.

"Tengo hambre, sed y me duelen las piernas", resumía la actriz estadounidense de origen mexicano Eva Longoria, que presentó uno de los premios, en declaraciones a EFE, mientras recordaba que tiene una casa en Marbella y que suele viajar bastante a España.

Eva Longoria. EFE

En fotos: Ganadores de los Óscar 2023 Leer más

Longoria se encontraba en el vestíbulo de la planta baja del teatro, donde solo tienen acceso los nominados y los presentadores de los premios.

En otro rincón se encontraba el actor Ricardo Darín, que había acudido por la nominación de "Argentina, 1985" como mejor filme extranjero; una estatuilla que finalmente se llevó la alemana "All Quiet on the Western Front".

"No soy resultadista, lo importante es el camino", indicó Darín, al tiempo que rememoraba la primera vez que había acudido a los Óscar, después de los atentados del 11S, con la cinta "El hijo de la novia". "El ambiente era como raro, nadie tenía ganas de celebrar".

Más allá de Darín, en otra parte de vestíbulo había varias personas alineadas vestidas de negro, junto a una de las entradas al anfiteatro. Son lo que se denomina en inglés "seat fillers", es decir, voluntarios que ocupan las sillas vacías para que el auditorio no se vea vacío.

Aun así, no es que hubiera muchos asientos libres, y ni mucho menos en la platea, sino que el movimiento de gente que entraba y salía a lo largo de la gala fue incesante. Personas que se quedaban un rato dentro, salían un momento al baño o a tomar un bebida y regresaban al anfiteatro. Y así todo el tiempo.

Lo cierto es que la gala es monótona, y más este año, que tras el drama de la pasada edición con la bofetada de Will Smith a Chris Rock, la Academia de Hollywood estaba resuelta a pasar página. Prueba de ello fue la mera disposición de los asientos en la platea, que estaban en filas, como en un cine, y no como el año pasado que eran mesas, de tal forma que era más fácil llegar al escenario.

Óscar 2023: Estos son todos los ganadores de la cita Leer más

En la primera parte de la gala el público se notaba falto de energía, aunque solo bastó que salieran unos bailarines para interpretar el tema "Naatu Naatu", de la película india RRR, para que la audiencia se animara. De hecho, una de las mayores ovaciones de la noche fue para este montaje. "Naatu Naatu" se llevó el óscar a la mejor canción.

M. M. Keeravani y Chandrabose posan con sus premios óscar a Mejor Canción Original "Naatu Naatu" de la película "RRR" en la sala de prensa de ceremonia de los Premios de la Academia, hoy, en el teatro Dolby de Hollywood (EE.UU.). Efe

Vista desde dentro, la ceremonia está pensada para la televisión y en el interior del teatro casi se tiene la sensación de estar en un plató. Muchos de los ornamentos dorados ni siquiera son dorados de verdad, sino que son luces.

Óscar 2023: Michelle Yeoh es la mejor actriz en "Everything Everywhere All at Once" Leer más

Todo parece que es trampa y de cartón, pero de repente ahí está Steven Spielberg y el resto de trabajadores de la industria cinematográfica que hacen que Hollywood sea Hollywood y que los Óscar sean la mayor fiesta del cine.

El director de 76 años caminaba lentamente hacia el vestíbulo de la planta baja, a esta gala trajo su cinta más personal, "The Fabelmans", que finalmente se fue con las manos vacías.

"He venido no sé cuantas veces", dijo Spielberg a EFE, recordando que, aparte de las nominaciones que ha tenido en el pasado, ha presentado numerosos premios, aunque esta vez era especial porque habían acudido sus hermanas.

Steven Spielberg en la gala. EFE

No muy lejos de allí se encontraba el hispano-alemán Daniel Brühl, actor y productor de uno de los filmes triunfadores de la noche, "All Quiet on the Western Front", con cuatro estatuillas.

Óscar 2023: Brendan Fraser gana el óscar al mejor actor por su papel en "The Whale" Leer más

"Es una pasada estar en los Óscar con una película tan pequeña", apuntó a EFE antes del inicio de la gala, cuando subrayó que tienen una productora en Berlín con "tres personas".

Con siete óscar, la gran vencedora de la edición fue "Everything Everywhere All at Once", de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los "Daniels". Y esto se notó en una de la fiestas que hay tras la ceremonia, el llamado "baile de los gobernadores", donde los ganadores van a que fijen la placa con su nombre en la estatuilla.

Música de Michael Jackson para comenzar y una carpa en la azotea del teatro acogieron a los triunfadores. Allí estaba claro que "Everything Everywhere All at Once" era la que mandaba.

"Es maravilloso", dijo a EFE la ganadora del óscar a mejor actriz, la malasia Michelle Yeoh, de 60 años, quien aseguró que no se preparó su discurso, en el que animó a las mujeres maduras a no permitir que nadie les diga que se les ha pasado "la flor de la vida".

Óscar 2023: "Everything Everywhere All at Once" ganan el premio a la mejor película Leer más

Yeoh desapareció en una nube de fotógrafos, espontáneos y conocidos, y llegaron los "Daniels", con la estatuilla al mejor director. Kwan afirmó a EFE que lo iba a celebrar descansando, aunque al medio segundo cambió de opinión: "Creo que seguiré por ahí con la fiesta".

Y es que el espectáculo debe continuar.

LAS JOYAS

Los actores estadounidenses Kaia Gerber y Austin Butler fueron registrados el domingo, 12 de marzo, a su llegada a la fiesta de Vanity Fair, luego de la ceremonia 95 de los premios Óscar, en Beverly Hills (California, EE.UU.). Efe

Si Cara Delevingne ha sido toda una estrella por la elección de su vestuario para los Óscar 2023, no lo es menos por el acierto en la gargantilla de Bulgari, un collar Serpenti en oro blanco con dos esmeraldas talla brillante en forma de pera y diamantes engastados en pavé, que combinó con pendientes y anillo de esmeraldas.

Óscar 2023: Cara Delevingne, una de las más elegantes de la cita Leer más

Un modelo el Serpenti por el que también se decantó la actriz Angela Bassett, nominada como Mejor Actriz de Reparto, pero más sencillo, en oro blanco y diamantes.

Espectacular ha sido la aparición de la actriz Sofia Carson, que junto a Diane Warren ha interpretado el tema "Applause", de la película "Tell It like a Woman", nominado a mejor canción.

Carson lució sobre la alfombra roja un vestido en tono beige, que combinó con un collar de oro blanco de 18 quilates, engastado con siete esmeraldas talla octagonal, rodeado de diamantes talla pera, marquesa y baguette, una pieza de alta joyería de Chopard.

La modelo y actriz danesa de origen indio de la industria de Bollywood, Deepika Padukone, ha elegido un collar de Cartier con un gran zafiro amarillo, en oro blanco y diamantes blancos y amarillos, una pieza de gran belleza como el collar de brillantes de Zoe Saldaña.

Unos delicados pendientes de oro blanco engastados de zafiros rosas de Chopard han sido la mejor opción para el vestido blanco de Emily Blunt, quien también ha lucido un anillo de platino con un diamante de casi once quilates.

Si bien las joyas elegidas por las invitadas son más llamativas, los caballeros, desde hace tiempo, también prestan atención a todos los detalles.

Óscar 2023: "All Quiet on the Western Front" quita el premio a "Argentina, 1985" Leer más

Austin Butler, nominado a mejor actor por "Elvis", lució el brazalete Panthère de Cartier, oro amarillo, ónix, granates tsavorita, además de una anillo de colección de 2004; mientras que el actor y presentador, Pedro Pascal, optó por anillos serpenti de oro blanco y rosa.

Paul Mescal fue de los pocos que apostó por un broche en la solapa de platino y diamantes y un reloj de platino.

EL NEGRO SIGUE SIENDO EL MÁS SEXI

Kylie Jenner en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair, posterior a la gala de los Óscar. Efe

Si en la alfombra roja de los Óscar han ganado por mayoría los tonos pastel y el blanco, con destacados rojos intensos como el de Cara Delevingne o el azul de Cate Blanchett, en la fiesta de Vanity Fair, posterior a la gala, el negro ha sido la estrella.

Óscars 2023: Rihanna pone el toque sentimental en la gala Leer más

La modelo Kylie Jenner ha lucido un elegante palabra de honor confeccionado exclusivamente para ella por John Galliano para Maison Margiela, en lamé con irisaciones en plata y un gran lazo sobre el pecho.

Divertida y mostrando las posibilidades de vuelo de su vestido, Eva Longoria ha lucido un bustier, cruzado en la espalda con cintas, y falda transparente en el color de la noche.

Con un diseño más recatado de Chanel y sobre unas enormes sandalias de plataforma, la actriz francesa Marion Cotillard fue otra de las invitadas que optó por el negro.

Vaporoso, en tul, con detalles de luciérnagas y con la espalda al descubierto ha sido la elección de la actriz Leslie Mann que ha apostado por un Oscar de la Renta; mientras que la actriz y prescriptora Alexandra Daddario ha optado también por un vestido negro de lentejuelas con mangas abullonadas.

Lady Gaga (C). EFE

Con un estilo cercano a lo gótico, la cantante Billie Eilish ha acudido a la fiesta con un diseño con una gran cola. Con cola, pero con un corte más ceñido a su silueta, y detalles de pedrería de brillantes en el cuello, la cantante Christina Aguilera también ha apostado por el negro.

Lily Aldridge lució un vestido con corte asimétrico en el cuello, de charol, muy Matrix.

La actriz británica Jodie Turner-Smith nunca decepciona con sus estilismos sobre la alfombra roja. En esta ocasión ha posado casi como una estatua con un diseño negro, dibujado con rombos brillantes en la falda y una delicada nota de color en rojo en la parte superior.

Aparentemente, sencillo y rojo ha sido el vestuario de Rooney Mara, una de las pocas que solo realizó un sutil cambio para la fiesta de la revista: a su vestido de McQueen vintage con el que posó antes de la gala de los Óscar incorporó un abrigo rojo.

Sensual y con un generoso escote, ha sido el vestido rojo con el que ha aparecido la modelo Gigi Hadid, mientras que la modelo puertorriqueña Joan Smalls lució un intenso lima.

Cercano al mostaza, Sharon Stone, eligió un vestido capa, no muy acertado.

Entre los caballeros, siempre elegante, Ricky Martin. James Marsden apostó por una chaqueta de esmoquin blanca mientras que también atrevido, en verde, llegó Idris Elba. Pero para rompedor Russell Westbrook, que lució un esmoquín con pantalón corto.

EL GOBIERNO ALEMÁN VE EN EL TRIUNFO DEL FILME BÉLICO GERMANO COMO UN MENSAJE CONTRA LA AGRESIÓN RUSA

El director Edward Berger, ganador del Oscar a Mejor Largometraje Internacional por "All Quiet on the Western Front", posa en la sala de prensa durante la 95ª ceremonia anual de los Óscar. Efe

El Gobierno alemán ve en el triunfo en los Óscar de la película germana "All Quiet on The Western Front (Sin novedad en el frente)" un "mensaje político contra la guerra de agresión rusa" en Ucrania y subrayó que la llave para la paz la tiene Moscú.

Los cuatro óscar al filme -a la mejor película internacional, a la mejor fotografía, al mejor diseño de producción y a la mejor banda sonora- además de los demás premios internacionales, entre ellos siete BAFTA, "pueden verse también como una señal política contra la guerra de agresión rusa", declaró este lunes en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Hebestreit.

Recordó que "Sin novedad en el frente", de Edward Berger, muestra "de una forma muy intensa los horrores de la guerra en el centro de Europa" y agregó que esta nueva versión para el cine de la novela de Erich Maria Remarque de 1929 "se ha vuelto de gran actualidad debido a la invasión rusa de Ucrania".

El portavoz admitió que le resulta difícil "trasladar una novela de 1929 a la situación actual" de manera idéntica, pero subrayó que el llamamiento una y otra vez desde el comienzo de la invasión rusa es que "la llave para la paz la tiene Moscú".

El presidente ruso, Vladímir Putin, "puede detener los combates en cualquier momento, retirar las tropas y entonces volverá a haber paz en Ucrania muy rápidamente y esa sigue siendo la exigencia también en el día de hoy", subrayó.

En una entrevista al dominical "Bild am Sonntag", el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, calificó de "ejemplo de hipocresía" no invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a pronunciar un discurso durante la ceremonia de los Oscar.

"Creo que si 'Sin novedad en el frente' consigue un Oscar a la mejor película extranjera mientras que al presidente Zelenski, que lucha, que dirige el país, que libra la mayor guerra desde la II Guerra Mundial en Europa, no se le permite hablar en los Oscar, no se podrá encontrar mejor ejemplo de la hipocresía de los altos directivos y productores de la industria cinematográfica", dijo.

Afirmó que "la palabra ridículo no basta para describir esta hipocresía" y precisó que no estaba cuestionando la calidad de la película.

Hebestreit felicitó en nombre del Gobierno alemán y del canciller al director del filme, al productor, Malte Grunert, y a todo el equipo y destacó que se trata del "mayor éxito que una película alemana ha tenido nunca en los Óscar".

En este sentido, se mostró convencido de que el cine alemán y Alemania en su conjunto como lugar de rodaje saldrán beneficiados.