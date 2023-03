Fotograma cedido por Netflix donde aparece Felix Kammerer como Paul Bäumer, durante una escena de la película "All Quiet on the Western Front".

La película alemana "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, recibió este domingo el óscar a mejor película internacional, frente a la cinta argentina de Santiago Mitre "Argentina, 1985"

"Quiero agradecer a mi equipo, especialmente a Felix Kammerer (el protagonista) esta es su primera película y tuvo un gran peso sobre los hombros, sin él no estaríamos aquí”, expresó Berger al recibir la estatuilla de manos de los hispanos Salma Hayek y Antonio Banderas.

Además de derrotar a los argentinos, los otros favoritos de la contienda, Berger superó a la cinta irlandesa "The Quiet Girl", de Colm Bairéad, la polaca "EO", de Jerzy Skolimowski, y a la belga "Close", de Lukas Dhont.

Nueve nominaciones ha tenido esta película que sigue la historia de un joven que, influenciado por las ideas nacionalistas de su país, se alista entusiasmado para luchar en la Primera Guerra Mundial.

Sin héroes ni bandos que representen a los buenos y a los malos, Berger muestra cómo los soldados alemanes y franceses se debaten entre la vida y la muerte por culpa de decisiones políticas.

Desde que se dieron a conocer las nominaciones a los galardones en enero, "All Quiet on the Western Front" se erigió como una de las favoritas de la gala, al ser la segunda cinta más nominada

Además, fue la gran triunfadora de los BAFTA, en donde ganó el premio a mejor película internacional, mejor dirección y mejor película, este último galardón también lo pelea esta noche.

Esta no es la primera adaptación que se hace sobre la historia basada en el libro del escritor alemán Erich Maria Remarque, pero sí es la primera vez que un director alemán cuenta su propia versión de los hechos.

"All Quiet on the Western Front" fue adaptada al cine por primera vez en los años 30 por el director estadounidense Lewis Mileston, quien ganó el óscar por su trabajo.