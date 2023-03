Michelle Yeoh después de ganar el óscar a la mejor actriz por 'Everything Everywhere All at Once'.

La malaya de origen chino Michelle Yeoh ganó esta noche el óscar a la mejor actriz por su papel en "Everything Everywhere All at Once", en su primera nominación.

Mientras que "Everything Everywhere All at Once", la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinertm se ha llevado siete de las once estatuillas a la que optaba, incluidas las de dirección, guión original, mejor actriz y mejores actor y actriz de reparto. La película alemana "All Quiet on The Western Front", que contaba con nueve candidaturas, acabó la noche con cuatro óscares.

"Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y están viéndome esta noche. Este es un faro de esperanza y posibilidades", apuntó la actriz malaya al recibir el premio.

Esta es la prueba, añadió, "de que los sueños grandes se hacen realidad".

Yeoh era una de las favoritas de esta 95 edición, junto con la australiana Cate Blanchett. La Academia de Hollywood decidió finalmente seguir la tendencia de los últimos años y apostar por la diversidad.

Yeoh se ha impuesto a Blanchett y a Ana de Armas, Andrea Riseborough y Michelle Williams.

El premio le llega unos días después de que el Sindicato de Actores le reconociera también como la mejor actriz de un año en el que también ha ganado el Globo de Oro a la mejor interpretación de comedia o musical.

En la historia creada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una inmigrante en Estados Unidos sobrecargada de trabajo y tareas familiares que debe salvar el mundo dando saltos entre universos paralelos, al ritmo de patadas de kung fu.

La actriz se ha dedicado en entrevistas y discursos a hacer un alegato por la diversidad racial en el cine y por los papeles para las actrices de mediana edad, narrando los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente para abrirse paso en Hollywood.

A sus 53 años y con más de cuatro décadas de prolífica carrera en su haber, Yeoh fue elegida en 2022 "icono" del año por la revista Time.

La Malaya fue chica Bond en "Tomorrow Never Dies" en 1997 y su papel más exitoso hasta la fecha fue el de coprotagonista de la oscarizada cinta de Ang Lee "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2020).